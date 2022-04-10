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عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر نقداً في السعودية 2022 . من الأمور التي يبحث عنها المسلمين في كل الأرض وهي من الأمور المفروضة على المسلمين. فيجب على كل مسلم إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد وهي الموعد الشرعي المُحدد. ولكن من الراجح أن تخرج زكاة الفطر قبل الصلاة أو في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، ونجد أن المملكة قد حددت آليات دفع زكاة الفطر إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين وهي من تخرجها لمخارجها الشريعة .

كم مقدار زكاة الفطر نقداً في السعودية 2022

حددت الهيئة العامة في المملكة قيمة زكاة الفطر لعام 2022 بمبلغ 25 ريالًا . أو ما يعادل 3 كيلو من الأرز أو 1640 جم من الزبيب و2000 جم من الحمص و2100 جم من العدس و2040 جم من القمح و2000 جم من الدقيق.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز

يختلف مقدار زكاة الفطر بكيلو الأرز بين المذاهب الفقهية. ولكل منهم رأي مختلف حسب الصاع وحددت دار الإفتاء المقدار هو 3 كيلو من الأرز.

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص واحد

نعم يجوز إعطائها كاملة لشخص واحد. كما يجوز التقسيم على أكثر من شخص.فالحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير في يوم العيد وتطهير الصائم وتزكية للنفس، أما الفئات التي يجوز إعطاء الزكاة لها فهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وابن السبيل، كما ورد في سورة التوبة الآية 60.

توقيت إخراج زكاة الفطر

زكاة الفطر مرتبطة بالأبدان أي أنها مرتبطة بالأشخاص أنفسهم. وليست مرتبطة بالمال ولذلك:

“قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير”

فزكاة الفطر مفروضة على كل شخص شهد شهر رمضان حتى لم يكون مكلفًا بالصيام. والأصل يخرجها بالمكان الذي يعيش فيه ومتواجد فيه، أو الذي قضى فيه شهر رمضان. ووقت الجواز لأخراجها يبدأ من أول يوم في شهر رمضان حتى غروب شمس أول يوم عيد الفطر. ولكن يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. والأصل فيها أن تكون حبوب ولكن اليوم إخراج النقود هو أنفع للفقير ويتم إخراجها نقود وفقًا للنسبة المحددة من دار الإفتاء.