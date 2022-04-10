نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان على مواعيد افتتاح السوق السعودي في رمضان للتداول 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تغيير مواعيد التداول في شهر رمضان الكريم بشكل بتناسب مع أوقات الصيام والعبادات، وذلك من قبل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لذلك نجد هناك تساؤل عن مواعيد افتتاح السوق السعودي في رمضان ٢٠٢٢ من قِبل المستثمرين ورجال الأعمال.

أيام عمل سوق الأسهم السعودي في رمضان

من المقرر بدء دوام سوق الأسهم السعودي من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة، أي يكون العمل لمدة خمس أيام ويومين عطلة رسمية، ويستمر العمل داخل السوق السعودي للأسهم بالشكل المعتاد عليه قبل حلول الشهر الكريم، وذلك لأنه لم يتم تغيير المواعيد.

مواعيد افتتاح السوق السعودي في رمضان للتداول

أعلنت شركة السوق المالية السعودية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لها عن ثبات مواعيد العمل خلال شهر رمضان دون حدوث تغيير، حيث يتم التداول كالتالي:

أسواق الأسهم

يبدأ مزاد الافتتاح من الساعة التاسعة والنصف صباحًا ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

يبدأ السوق المفتوح من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر حتى الواحدة مساءً.

أما مزاد الاغلاق فيبدأ من الساعة الواحدة مساءًا ويستمر حتى الساعة الواحدة وعشر دقائق مساءً.

جلسة التداول على سعر الإغلاق تكون من الساعة واحدة وعشر مساءًا وتستمر حتى الساعة واحدة وعشرون دقيقة مساءً.

فيما يكون موعد بدء السوق المغلق من الساعة الواحدة وعشرون دقيقة مساءًا، وذلك حتى الساعة الثانية مساءً.

سوق صناديق المؤشرات المتداولة

أيضًا بالنسبة إلى مواعيد عمل سوق صناديق المؤشرات المتداولة فإنه لم يتم تغييرها، وتتمثل المواعيد فيما يلي:

قبل الافتتاح بدءًا من الساعة 09:30 صباحًا ويستمر حتى الساعة 10:00صباحًا.

السوق مفتوح يبدأ من الساعة 10:00 صباحًا وذلك حتى تمام الساعة 01:00 مساءا.

السوق مغلق يبدأ من الساعة 01:00 مساءًا ويستمر حتى الساعة 2:00 مساءًا.

سوق الصكوك والسندات

أيضًا تم تحديد مواعيد عمل سوق الصكوك والسندات والتي تتمثل فيما يلي:

• السوق مفتوح يبدأ من الساعة 10:00 صباحًا ويستمر إلى الساعة 01:00 مساءًا.

• السوق المغلق يبدأ من الساعة 01:00 مساءًا ويستمر إلى الساعة 02:00 مساءًا.

ساعات عمل السوق السعودي

تم تحديد مواعيد العمل والتبادل طوال شهر رمضان الكريم من قِبل إدارة هيئة الأوراق النقدية السعودية، حيث يتم بدء العمل من الساعة العاشرة صباحًا ويستمر العمل حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وتطبق تلك المواعيد على التداول طوال أيام الأسبوع عدا يومي الأجازة الجمعة والسبت.