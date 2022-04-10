لائحة أسماء المستفيدين من العفو الملكي 1443 وشروط العفو

تصدر المملكة العربية السعودية كل عام عفو ملكي عن المسجونين وذلك بعد أثبات حسن سير وسلوك المسجون خلال فترة حبسه، ويدخل العفو الملكي الفرحة والسرور على قلوب ذويهم، ولذلك يتساءل خلال تلك الفترة عدد كبير من المواطنين عن أخبار العفو الملكي العام والخاص، وموعد صدوره، وشروط شمول العفو الملكي لهذا العام، ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال كل تلك التفاصيل.

أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443

سنوضح لكم الآن بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتعرف على أسماء المشمولين بالعفو الملكي هذا العام:

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للسجون.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن معاملة السجين والضغط عليها.

تحديد نوع المعاملة التي ترغب في الاستعلام عنها.

الضغط على التالي.

سوف يظهر أمامك الآن وضع السجين وهل هو من ضمن المشمولين بالعفو الملكي لهذا العام أم لا.

شروط الحصول على العفو الملكي 2022

توقيع السجين على أقرار برجوعه لحياته الطبيعية وبدون أرتكاب أي جرائم أو مخالفات يحد عنها القانون. من أهم وأبرز الشروط هو أن يكون السجين قد مر على فترة حبسة نصف مدة التي حكم عليه بها. يشترط حسن سير وسلوك السجين والسمعة الطيبة. أن يكون السجين قد سجن في أحدي القضايا التي تشملها العفو الملكي. استكمال المسجون الإجراءات الخاصة بالرقابة الشرطية لفترة زمنية محددة بعد حصوله على العفو الملكي.

خطوات التقدم على طلب للحصول على العفو الملكي

سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على العفو الملكي لعام 2022:

أولاً الدخول على أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول.

الضغط على الخدمات.

اختيار تقديم طلب الاستفادة من العفو الملكي.

تسجيل البيانات المطلوبة.

التأكيد على صحة البيانات.

الضغط على تقديم الطلب.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالعفو الملكي لعام 1443، شروط الحصول على العفو وطريقة التقدم عبر موقع أبشر الإلكتروني على طلب الحصول على عفو الملكي، وطريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالعفو عبر موقع المديرية العامة للسجون، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائما.