نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول السعودية يحدد أيام عمل السوق السعودي للأسهم في شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد سوق الأسهم السعودي من أكبر الأسواق المالية في العالم العربي، حيث يتم من خلاله تبادل الأسهم بين العملاء داخل المملكة أو في جميع أنحاء العالم، ومع حلول شهر رمضان يهتم العملاء والمستثمرين بمعرفة مواعيد العمل في شهر رمضان الكريم والتي سنوضحها فيما بعد.

ما هي مواعيد التداول في شهر رمضان ١٤٤٣؟

أعلنت الشركة مواعيد التداول في رمضان وأوضحت أنها ستبقى دون تغير كما كانت قبل شهر رمضان وسوف يسير العمل بها على النحو التالي:

أسواق الأسهم ( السوق الرئيسية)

لقد تم تحديد مواعيد العمل بها في شهر رمضان والتي تتمثل فيما يلي:

يبدأ افتتاح السوق بمزاد الافتتاح وذلك من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحًا.

يستمر السوق في العمل بشكل كامل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

مزاد الإغلاق يبدأ من الساعة الثالثة حتى الثالثة وعشر دقائق مساءً.

التداول على سعر الإغلاق ويبدأ في الثالثة وعشر دقائق حتى الثالثة وعشرون دقيقة مساءً.

جلسة ما بعد التداول وتقام في الثالثة وعشر دقائق حتى الرابعة مساءً.

سوق صناديق المؤشرات المتداول

أما بالنسبة إلى التداول في صناديق المؤشرات، فلقد تم تحديد المواعيد بها على النحو الآتي:

جلسة قبل الافتتاح وتقام من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحًا.

يظل السوق مفتوح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءًا.

جلسة ما بعد التداول وتقام من الثالثة حتى الرابعة مساءًا.

سوق الصكوك والسندات

كذلك يتم البحث بشكل متكرر لمعرفة مواعيد دوام سوق الصكوك والسندات، ويتم العمل به على النحو الآتي:

يفتتح السوق بجلسة ما قبل الافتتاح وتقام من التاسعة والنصف حتى العاشرة صباحًا.

يستمر السوق في العمل لمدة خمس ساعات من العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

جلسة ما بعد التداول ويتم إغلاق السوق بعدها وتبدأ من الثالثة حتى الرابعة مساءً.

ما هي أيام عمل السوق السعودي للأسهم؟

يعمل السوق خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلي الخميس ويوجد يومين عطلة هما الجمعة والسبت، ويستمر تبادل الأسهم بشكل اعتيادي خلال شهر رمضان مع عدم تغير الدوام، ويستمر العمل بالسوق بنفس المواعيد المعتادة في شهر رمضان والتي تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ما هي مواعيد إجازة عيد الفطر في سوق الأسهم السعودي؟

أعلنت الهيئة أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الخميس ٢٨ أبريل حتى ٨ مايو ٢٠٢٢، وتستمر الإجازة لمدة عشرة أيام، ويبدأ التداول من جديد يوم الأحد ٨ مايو بدايًة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.