كم غرامة الأراضي غير المسورة في السعودية 1443 وفقًا لتحديد وزارة الشؤون البلدية

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عمر شويل - جدة إن هناك سؤال يتبادر دائماً في أذهان الأشخاص أصحاب الأراضي التي جاهزة للسكن بالمملكة السعودية، فلقد حددت وزارة الشؤون والإسكان الغرامات المالية التي تفرض على الأشخاص المخالفين بحال عدم التسوير للأراضي، قبل إتيان واحد يوليو 2022، وعبر هذا المقال سنتحدث عن هذا الأمر سنوضح لكم كم غرامة الأراضي غير المسورة في السعودية.

كم غرامة الأراضي غير المسورة في السعودية

إن الغرامة الخاصة بالأراضي الغير مسورة من المملكة السعودية تعد 100 ريال عن كل متر طولي، وهذا طبقاً للصادر من وزارة الشؤون والإسكان تلك التي دعت لحملة التسوير للأراضي قبل إتيان يوم واحد يوليو لهذا العام 2022، وهذا مع عدم التكرار للمخالفة بعدم التصوير، ولقد أكدت الوزارة بأن المدن المستهدفة بالمرحلة الأولى مكة المكرمة، الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة.

مراحل التطبيق لرسوم الأراضي البيضاء

إن اللائحة التنفيذية التي صدرت من الوزارة قد حددت مراحل تخص الدفع للرسوم، وإليكم هذه المراحل وهي كالآتي:

أولاً المرحلة الأولى تكون بداية من الأراضي التي مساحتها 10,000 متراً مربعاً أو أكثر من ذلك، طبقاً للنطاق العمراني الذي صدر من الوزارة.

المرحلة الثانية تكون بالأراضي المملوكة من فرد واحد ومساحتها تزيد عن 10,000 متراً مربعاً، حيث أنها يكون لديها مخططاً معتمد.

بالنسبة للمرحلة الثانية فهي للأراضي المملوكة من فرد واحد ومساحتها تزيد عن 5000 متراً مربعاً فهي لها مخطط معتمد.

المرحلة الرابعة للأراضي المملوكة من فرد واحد ومساحتها تزيد على 10000 متراً مربعاً ومتواجده بمدينة واحدة.

الهدف من الرسوم البيضاء للأراضي

هناك أهداف للرسوم البيضاء للأراضي بالمملكة السعودية، وإليكم هذه الأهداف وهي كالآتي:

أولاً الزيادة بالعرض على تلك الأراضي التي تخص البناء والإنشاء للمشاريع بالمملكة لمواكبة الطلب المتزايد بشكل ملحوظ على تلك الأراضي.

التقليل بالأسعار للأراضي السكنية، حيث أن هذه القوانين تحد من الأسعار المبالغ بها.

القيام بتوفير أجواء عادلة لكافة مواطني السعودية حتى يمتلكوا أراضي ويقومون بالبناء عليها.

الحد قدر المستطاع من الاحتكار للأراضي السكنية بالمملكة السعودية.

الأراضي البيضاء

إن الأراضي البيضاء بالمملكة السعودية أراضي مواطنين سعوديين قد عينت للاستخدام العمرانى فقط، وتلك الأراضي متواجدة بالنطاق العمراني، ولا يتم السماح باستثمارها في الصناعة أو حتى الزراعة، وهذا وفقاً للمحدد من الخرائط السكنية المتواجدة في المملكة وفقاً لمراحل التنمية العمراني.