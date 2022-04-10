نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرجت منصة احسان التسجيل كمستفيد وطريقة التبرع للمنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج فرجت منصة احسان هو واحد من برامج الدعم المادي الخاصة بمنصة إحسان للعمل الخيري وهو خاص بالمسجونين المتعثرين في سداد مستحقات مادية سعوديين وغير سعوديين. منصة إحسان هي إحدى منصات العمل الخيري الوطنية داخل المملكة، والتي تسعى إلى دعم العمل الخيري وفي نفس الوقت مساعدة الغارمين والمحتاجين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. بجانب ذلك، تدعم المنصة التعامل التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بهدف نشر التعامل الإلكتروني في المملكة لمزيد من التقدم وتحقيقاً لبرنامج رؤية المملكة 2030.

عن برنامج فرجت منصة احسان:

الهدف من هذا البرنامج من برامج الدعم المادي في منصة إحسان هو سد ديون الغارمين الذين صدر في حقهم أحكاماً بالسجن وتم حبسهم بالفعل. مع سداد كامل المبلغ المدين به المسجون يستطيع الشخص الحصول على حريته والعودة لحياته السابقة بشكل طبيعي.

هذه الخدمة من المنصة متاحة لدعم المسجونين السعوديين وغير السعوديين، كما أن التبرع كذلك متاح للمواطنين والمقيمين وغيرهم. حالات المستحقين من برنامج فرجت يتم مراجعتها من قبل وزارة العدل بعد رفعها عن طريق وزارة الداخلية. في الصفحة الخاصة بخدمة فرجت منصة احسان ستجد جميع حالات المساجين بكل تفاصيل القضية وهي:

رقم الفاتورة

إجمالي المبلغ المدين به الشخص

المبلغ المتبقي للسداد

نسبة اكتمال التبرع

الجنسية

منطقة السجون الموجود بها الشخص

قصة قضية المسجون باختصار

عمر الشخص وحالته الإجتماعية وعدد الأطفال إن وجدوا

طريقة التبرع مع برنامج فرجت منصة احسان:

اختر الحالة التي تريد التبرع لها من خلال الموقع الرسمي ثم من أسفل المربع الخاص بالحالة انقر على خانة “استعرض الحالة” ستُفتح صفحة خاصة بتفاصيل الحالة والتبرع لها ثم من يسار الشاشة قم بإدخال المبلغ الذي تريد التبرع به بالريال السعودي يمكنك إرسال التبرع في صورة هدية عن طريق النقر على خيار ” أريد جعل هذه المساهمة هدية” في هذه الحالة ستحتاج لملء بعض البيانات مثل اسم المرسل واسم المهدى إليه ورقم جوال المهدى إليه ثم انقر لاحقاً على خانة “تبرع الآن” ستنتقل إلى صفحة جديدة خاصة بتعبئة بيانات بطاقة الدفع ثم ادخل البيانات التالية للبطاقة المصرفية:

الاسم على البطاقة

رقم البطاقة

تاريخ انتهاء البطاقة

رمز الأمان CVV

التبرع متاح ببطاقات فيزا / ماستر كارد / مدى / باي

أخيراً اضغط على إتمام عملية التبرع

برامج أخرى تقدمها منصة إحسان:

بجانب برنامج فرجت منصة احسان يوجد عدد من برامج العمل الخيري التي تهدف إلى مساعدة الأفراد عن طريق أهداف أخرى. بعض هذه البرامج يمتد أثرها إلى خارج المملكة. لنتعرف على هذه البرامج.

برنامج تيسرت:

في هذا البرنامج يتم مساعدة الأفراد المتعثرين مادياً لتجنب دخولهم إلى السجون أو إصدار أحكام في حقهم. بجانب ذلك، يقوم البرنامج بدفع الفواتير أو تسديد قيمة الخدمات الأساسية للحياة والتي تراكمت على أصحابها مثل فواتير الكهرباء والماء وما إلى ذلك وبذلك يتجنب المستفيدون انقطاع هذه الخدمات عن منازلهم.

برنامج المتجر:

يتم التبرع لهذا البرنامج في صورة وحدات فلكل وحدة قيمة محددة لا يمكن تغييرها. تستخدم قيمة هذه الوحدات في كفالة الأيتام وتوفير وجبات طعام ووسائل تدفئة للأسر المحتاجة وتلبية احتياجات العجائز وكفارة اليمين وطباعة المصاحف وتوزيعها.

تبدأ قيمة الوحدات من 16 ريال وهو قيمة وحدة إطعام الأسر وصولاً لأعلى قيمة للوحدة وهي 300 ريال في كفالة الأيتام.

برنامج إغاثة:

يستهدف هذا البرنامج الغارمين والمحتاجين خارج المملكة في الدول الفقيرة التي يحتاج أفرادها للمساعدة والدعم المادي. تشمل مساعدات هذا البرنامج على خدمات خاصة بهذه الدول فقط وخدمات أخرى قد توجد داخل المملكة؛ فمثلا يقدم برنامج إغاثة حفر آبار المياه الصالحة للشرب في بلاد مثل الصومال كما أنها تقدم أطرافاً صناعية للمتضررين من الحروب بجانب تجهيز المدارس وتوفير خيام ومساكن الإيواء. على الجانب الآخر، فهو يقدم أيضاً الطعام للمحتاجين ويوفر كذلك وسائل تدفئة وتطعيمات وسلع غير غذائية وعمليات جراحية للمرضى.