خطوات التسجيل في حافز للنساء وشروط التسجيل وطريقة تحديث حافز

خطوات التسجيل في حافز للنساء قد أتاحته الوزارة للمواطنات في السعودية وفقا للشروط يجب توافرها في المتقدمة للحصول على أعانة حافز التي تساعد في البحث عن عمل وفقا لتدريب تنظمه الوزارة، ولا يقتصر البرنامج على الإعانة المادية فقط، بل يتضمن العديد من العناصر التدريبية والتأهيلية الفعالة لتدريب ألأشخاص وإكسابهم مهارات وخبرات العمل التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي لتوسيع مشاركة المرأة السعودية في العمل.

ويتم تقديم أعانة مالية بمبالغ شهرية تصل إلى ألفي ريال سعودي للأول 4 شهور ثم 1250 ريال للأربعة أشهر الثانية و 1000 ريال للأشهر الأربعة الماضية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يجب معرفة شروط برنامج حافز وطريقة التسجيل ومعرف خطوات تحديث حافز للحصول على الدعم، وتحدد اللائحة الوقت الذي يكون عرض العمل فيه مناسب والعدد اللازم للعروض الملائمة التي يمكن للمستفيد أن يرفضها قبل أن يفصل، وإن لم يلتحق المستفيد بأي دورة للتعليم أو التدريب أو لم يجتازها بنجاح، تقوم اللائحة التنفيذية بتحديد عدد من الحالات التي ينتج عنها استبعاد المستفيد وآلية احتسابها، وأيضا عند عدم زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات الباحثين عن عمل.

خطوات التسجيل في حافز للنساء

الدخول إلى برنامج طاقات الرسمي. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بطاقات. ثم النقر على خانة (الباحث عن العمل). يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به من رقم بطاقة الهوية الوطنية واسم المستخدم وورقم الهاتف وكلمة السر. تأكيد بريدك الإلكتروني.

شروط التسجيل في حافز للنساء

أن لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وثلاثين سنة ولا يقل عن عشرين سنة للحافز على البحث عن عمل. يجب أن يكون المتقدمة قد أقامت في المملكة لمدة سنة على الأقل. يجب أن تكون قادرة على العمل، جادة في البحث عن وظيفة مناسبة. لا يتم قبول من تتقدم من الموظفات سواء كانت تعمل بأحد الشركات والمؤسسات خاصةً كانت أو عامة. أن تكون المتقدمة للاشتراك في برنامج حافز سعودية الجنسية. يشترط أن تكون حاصلة على مؤهل دراسي عالي. ألا يكون لدى المتقدمة دخل دائم وثابت ولا مقيما في دار رعاية اجتماعية. يدرس طلب مقدم الطلب بعد استكمال البيانات المطلوبة على موقع حافز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر طلب لاستكماله المتقدم.

طريقة تحديث حافز