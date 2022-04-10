أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443 مع رابط وشروط العفو الملكي 2022

أسماء المشمولين بالعفو الملكي 1443، هذا العفو الملكي السعودي الجديد 2022، هو ضبط سير وسلوك المسجونين، مع إدخال الفرحة على قلوب ذويهم، ولكن وفقا لما تم إعلانه من شروط العفو 1443، والذي تساءل الكثيرون عنه “متى يصدر العفو الملكي”، حيث تصدرت أخبار العفو عن السجناء اليوم 1443، بعد إعلان العفو الملكي السعودي الجديد 1443، وإعلان أسماء المستفيدين من العفو الملكي 2022، أو أسماء السجناء المشمولين بالعفو الخاص، وكذلك أسماء السجناء المشمولين بالعفو العام، وفقًا لكافة شروط العفو الملكي 1443، أو العفو الملكي السعودي الجديد 1443، عقب سؤال الكثيرين “هل يوجد عفو ملكي قريب”، وذلك تجاه بعض القضايا التي يشملها العفو، أو بعض المشاكل الجنائية البسيطة، تلك التي لا تتعلق بانتهاك حقوق الآخرين، ويمكنك التعرف على لائحة المستفيدين من العفو الملكي 2022، من خلال الرابط الرسمي.

لائحة المستفيدين من العفو الملكي 2022

إذا أردت التعرف على أسماء المشمولين في العفو الملكي السعودي 1443، عبر الرابط الرسمي للمديرية العامة للسجون، والذي أُطلق منذ عدة أيام مضت، لمتابعة حالة السجين، والتعرف على حالته، وإذا ما كان أحد المشمولين بالعفو أم لا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للسجون. وبعدها اختر “الخدمات الإلكترونية”. ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام عن معاملة السجين”. وبعد ذلك قم بتحديد نوع المعاملة التي ترغب بها من الخيارات المتاحة أمامك. وأخيرًا اضغط على النافذة التالية واستعرض أمامك وضع السجين، وإذا ما كان مشمولا بالعفو الملكي 1443 أم لا.

شروط العفو الملكي 1443

يمكنك التعرف على أهم شروط العفو الملكي 1443، من خلال القائمة الموجودة بالأسفل، وهي كالتالي: