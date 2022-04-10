نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل النقدي بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل النقدي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وفقا للشروط التي حددتها ويجب توافرها في المتقدم، وهو موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصه، ويهدف إلى توفير دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والحد من الائتمان غير الرسمي.

وغير ذلك ساعد في خفض نسبة البطالة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي مثل الخدمات المحاسبية والقانونية والاستشارات الفنية والإدارية والإنتاج الفني والإبداعي، وتعزيز الاستقرار المهني ودافع لزيادة الإنتاجية في نشاط الممارس للعمل الحر مما يساهم في تحقيق الهدف الإستراتيجي من التمويل.

وتتعدد تمويلات بنك التمية الاجتماعية التي تخدم العديد من مواطنين المملكة كطريقة الحصول على قرض الخريجين وغيرة العديد الذي يعتمد علية محدودي الدخل، كما يوجد وثيقة العمل الحر ويتم الحصول على الوثيقة عن طريق التسجيل عبر منصة العمل الحر، ومن ثم توثيق الهوية في أبشر ورقم الجوال، وبعد ذلك يتم اختيار إحدى المهن المتوفرة على البوابة وإرفاق متطلبات ممارسة المهنة لإصدار الوثيقة.

يكون تسديد قيمة القرض الاجتماعي على أقساط شهرية بحد أقصى (60) ستين شهراً بحيث لا تقل قيمة القسط عن (300) ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن (1,000) ريال، يجب على المقترض تسديد القرض المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة، يبدأ تسديد أول قسط بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف القرض.

شروط التمويل النقدي بنك التنمية الاجتماعية

ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد عن 65 عام. لا يتعدى الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 ألف ريال. ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض. يجب أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل. أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر واجتياز الفحص الائتماني. ضرورة ان يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة او رخصة تثبت ذلك. يكون حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة. لا يزيد قيمة التمويل 120 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن.

خطوات التقديم على التمويل النقدي

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني. ثم تجاوز الفحص الائتماني. يتم تقديم الضمان. واستكمال رفع المستندات المطلوبة. وجود مصادقة جهة العمل بواسطة بوابة الجهات الحكومية.

الجدير بالذكر ان قيمة الرسوم لا تتجاوز 4000 ريال ويتم حسمها من قيمة التمويل قبل تحويله للمستفيد ولا يوجد نسبة سنوية على الإقراض. فقط رسوم إدارية ثابتة يتم استيفائها مرة واحدة، كما انه متاح لموظفي القطاعين العام والخاص ويكون المستفيدين من التمويل هم موظفين براتب 20 ألف وأقل والباحثين عن العمل والغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية، كما يوجد برنامج حوافز مخصص لدعم ممارسين العمل الحر، يكون الحافز مبلغ مادي يودع في حساب العميل سنوياً ويكون الاشتراك والمتابعة والصرف عبر منصة الحوافز التابعة لإدارة البرنامج.