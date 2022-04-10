20,000 ريال تمويل شخصي فوري بدون موافقة الكفيل بالتقسيط الميسر بدون رسوم

20,000 ريال هو الحد الأقصى المسموح بيه عند التقديم الإلكتروني على تمويل شخصي فوري لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ويمتاز هذا التمويل بأنه متاح لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة بدون موافقة الكفيل الغارم كذلك بدون الحاجة إلى دفع أجور وكالة على التمويل المناسب من الشركة ويحتاج التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة ومنها توفير مدة خدمة عمل ثلاثة أشهر على الأقل سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة بدون شرط جهة العمل ويتم التقديم على هذا التمويل للحصول على تمويل بدون كفيل ولا ضامن بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 3 سنين بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم مالية إضافية على التمويل المناسب للعملاء من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر في المملكة

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة هذا العام 1443 تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي إيضًا بدون رسوم إدارية إضافية وغيرها من المزايا التمويلية الهامة بالشركة التي لن تتحقق إلا بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل عبر شركة اليسر للتمويل كالتالي بالتفصيل اليوم:

يشترط قرض شركة اليسر للتمويل توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية.

يطلب تمويل شركة اليسر توفير مدة عمل ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر المناسب للعملاء بالشركة .

لابد أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه فأكثر حتى 60 سنه أما العسكريين في القطاع العسكري مسموح لهم التقديم حتى سن التقاعد.

توفير جميع الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للموافقة الفورية على طلب التمويل لدى شركة اليسر للتمويل.

مميزات برنامج التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل