خطوات تعديل المهن للعمالة المنزلية وشروط التعديل والرسوم

تعديل المهن للعمالة المنزلية التي تقوم بها المؤسسات والشركات للعمالة الوافدة بتغير المهنة في الإقامة عند الانتقال من مهنة إلى أخرى، وهو ما صرحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يحق تغيير مهنة المكفولين التابعين للمنشأة بحد أقصى 100 عامل وذلك يتم الكتروانيا توفير للوقت وعدم الازدحام على المكاتب للإنهاء اجراءات، والتغير غير سريان صلاحية كافة تراخيص المنشأة وقوع المنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر، وتعمل الوزارة على الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة.

وتعمل على الإشراف على استقدام العمالة، بالإضافة إلى ضرورة سريان صلاحية كافة تراخيص المنشأة ومنها اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وأن تغيير المهنة يتطلب أن يكون مقدم الطلب ممثلا عن المؤسسة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تم السماح بنقل خدمات تلك العمالة إلى المنشآت بعد ان كانت لعمالة المنزلية مستثناه من ذلك، وتقدم الوزارة الكثير من الاستعلامات الهامة بالعمالة ومنها الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة برقم الهوية والسجل المدني، ويعرف العامل المنزلي بأنه الشخص الذي يؤدي خدمة منزلية بشكل مباشر أو غير مباشر لصاحب العمل أو لأحد من أفراد أسرته، تحديد رسوم مالية تقدر ب 1000 ريال سعودي

خطوات تعديل المهن للعمالة المنزلية

لا يمكن تغيير المهنة إلا في حال كانت مدة الإقامة سارية، وفي حالة انتهائها يجب عليه تجديها أولاً وتغيير المهنية فيما بعد،يراعى مراجعة صحة البيانات المقدمة للوزارة. من الضروري تقديم ما يفيد من صاحب العمل على موافقته للقيام بتغيير المهنة قبل التقديم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

لا يسمح بتغيير المهنة في حالة وجود مخالفات مرورية على العامل. ان تكزن صلاحية الإقامة سارية. لا يتم تغييرها إذا كانت حالة العامل هارب. وجود أي مخالفات مرورية على الكفيل. تتمثل العمالة المنزلية في العامل المنزلي والسائق الخاص والحارس المنزلي والبستاني وغيرهم. لا يتم التغيير إذ لم توافق وزارة العمل وفي حال عدم سداد الرسوم المطلوبة.

شروط تعديل مهنة العمالة المنزلية

الحد الأقصى لفترة تجديد الإقامة المسموح بها للعمالة المنزلية هي عام واحد. يتم تعبئة نموذج إقرار نقل الخدمات بالبيانات المطلوبة من قبل العامل. يجب ذكر اسم المنشأة ورقم الملف وختم المنشأة في النموذج واسم العامل وإقراره بالموافقة على النقل. يجب أن يكون علي النموذج توقيع صاحب العمل والعامل. يشترط وجود خطاب تنازل عن العامل المنزلي من صاحب العمل الحالي على. يتم تصديقه من الغرفة التجارية أو عمدة الحي أو يكون مصدقًا بإقرار داخل مكتب العمل. ألا يكون نقل العامل من المنشأة سببًا في نزولها عن النطاق الأخضر المتوسط. وجود خطاب من المنشأة الجديدة يفيد بموافقتها على نقل خدمات العامل.

رسوم تغيير المهنة