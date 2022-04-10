نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أسعار البنزين” سعر البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 وفقًا لآخر التطورات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في شهر أبريل 2022 هو الموضوع الذي يسأل عنه سكان السعودية خاصة الفئة التي تمتلك سيارات خاصة وذلك لأن البنزين يعتبر سلعة مهمة بالنسبة لهم لذلك يحاولون معرفة السعر الجديد للبنزين خاصة بعد أن أعلنت كبرى الشركات المسئولة عن وضع أسعار البترول بكل مشتقاته في السعودية وهي شركة أرامكو عن قيامها بتغيير أسعار البترول بكل مشتقاته يوم الأحد الموافق 10/ 4/ 2022 حيث أنها ستعلن عن الأسعار الجديدة للبترول خلال شهر أبريل وسوف تُطَبق هذه الأسعار في كل أرجاء السعودية بدًأ من الاثنين الموافق 11/ 4/ 2022.

أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل

يترقب كل المواطنين في السعودية الإعلان الذي سوف تقوم به شركة أرامكو حول تغييرها لأسعار البترول خلال شهر أبريل 2022 والذي سوف يصدر بعد عدة ساعات من الآن وذلك وفقًا لمخططات الشركة التي تعمل على تنفيذها عند حلول كل شهر ميلادي قادم.

سوف توفر الشركة كل المعلومات المتعلقة بالبنزين على الموقع الإلكتروني الرسمي لها، لكي يتمكن جميع المواطنين من الدخول على الصفحة الرسمية ومعرفة الأسعار الجديدة للبنزين.

سوف تطبق هذه الأسعار على كل محطات الوقود من يوم الاثنين الموافق 11/ 4/ 2022 وسوف تتوافر كل أنواع البنزين في هذه المحطات ولكن بالأسعار الجديدة التي سوف تستمر حتى يوم 10/ 5/ 2022 المقبل.

جدول أسعار البنزين في شهر أبريل 2022

مازالت أسعار البنزين القديمة التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي قائمة إلى أن تعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين الخاصة بشهر أبريل لكي يتم بيع البنزين بها للمواطنين والتخلي عن أسعار شهر مارس التي كانت عبارة عن:

نوع البنزين السعر سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر اللتر من بنزين 95 2.33 ريال سعودي سعر لتر الديزل 0.63 ريال سعودي سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي سعر اللتر من بنزين 91 2.18 ريال سعودي

أما عن أسعار البنزين الجديدة لشهر إبريل فسوف يتم تحديثها هنا بمجرد الإعلان عنها من شركة أرامكو:

نوع البنزين السعر سعر اللتر من بنزين 95 سيتم الإعلان قريباً سعر اللتر من بنزين 91 سيتم الإعلان قريباً سعر لتر الديزل سيتم الإعلان قريباً سعر لتر الكيروسين سيتم الإعلان قريباً سعر لتر غاز البترول المسال سيتم الإعلان قريباً

سعر البنزين في السعودية

لقد ارتفع سعر البنزين بشكل ملحوظ ارتفاعًا كبيرًا في السوق العالمي وذلك بسبب الأحوال السياسية السيئة التي تعيشها كل روسيا و أوكرانيا حيث الحروب الناشئة بينهم إلا أن السعودية لم ترغب في أن يتأثر شعبها بهذا الارتفاع.

لذلك ظلت تبيع البنزين للمواطنين بنفس الأسعار القديمة وفقًا لما اتفقت عليه مع شركة أرامكو حيث ظلت أسعار البنزين ثابتة كما هي خلال الشهور الماضية.

أسعار البنزين الجديدة التي أقرتها شركة أرامكو لشهر أبريل

من الأمور الطبيعية التي تحدث في السعودية هو قيام مواطنيها بالبحث كل أول شهر ميلادي قادم عن أسعار البنزين والآن يزيد البحث عن الأسعار الجديدة الخاصة بشهر أبريل 2022 حيث يتطلع الجميع لمعرفة كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

يعتبر تغيير سعر البنزين هو المسئولية الأساسية لشركة أرامكو السعودية.

شركة أرامكو السعودية

بعد أن بينا أسعار البنزين المتداولة الآن في كل محطات الوقود الموجودة في السعودية يتبقى لنا أن نتعرف على ماهية شركة أرامكو السعودية التي تعتبر من أولى شركات البترول في السعودية حيث:

مقر شركة أرامكو الرئيسي يوجد في مدينة الظهران حيث تم إنشاؤها عام 1933.

استطاعت أن توقع اتفاقية ما بين الامتياز التجاري في السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف الموجودة في كاليفورنيا (سوكال).

حققت شركة أرامكو انجازات عديدة والتي من أهمها قيامها بإنشاء فرع آخر لشركتها في كاليفورنيا أطلقت عليه CASCO لدعم الاتفاق القائم بين الدولتين.

كما حققت نجاحات هائلة منذ أن بدأت في مشروع التنقيب عن البترول في الصحاري وحفر الآبار منذ عام 1935.

في النهاية ظلت أسعار البنزين ثابتة كما هي على الرغم من ارتفاع الأسعار في السوق العالمي بسبب قيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولا يعتبر تغيير أسعار البنزين في شهر أبريل مصاحب لارتفاع أسعار البنزين العالمية بل هو أمر طبيعي تقوم به شركة أرامكو بشكل دوري كل شهر ميلادي قادم.