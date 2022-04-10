قرض الترميم من وزارة الإسكان طريقة التقديم وقيمته الشروط والمستندات المطلوبة

قرض الترميم من وزارة الإسكان طريقة التقديم وأهم الشروط والمستندات المطلوبة، فهناك العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن تفاصيل هذا القرض، حيث تعمل الحكومة داخل المملكة لتقديم العديد من الخدمات المختلفة والمساعدات بأنواعها وتوفير كافة متطلبات المواطنين داخل المملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة تقديم القروض بأنواعها المختلفة والتي يقوم بتحديدها المواطن حسب حاجته إليها، ومن أهم هذه القروض هو الترميم، حيث تقوم وزارة الإسكان بتقديم هذا القرض لجميع المواطنين داخل المملكة مع وضع القليل من الشروط، وهذا القرض عبارة عن مبلغ مالي يقدم من قبل الوزارة والغرض منه هو تخفيف العبء على المواطنين، وتقديم المساعدة للمواطنين على ترميم منازلهم التى تأثرت بالعوامل الطبيعية والمناخية، واليوم سوف نقوم بتقديم طريقة التقديم على هذا القرض، وأهم المستندات والشروط المطلوبة.

قرض الترميم من وزارة الإسكان

ولكي تتمكن من القديم للحصول على هذا القرض فهناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها، وأهم هذه الخطوات كما يلي :

أولاً يجب الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية

وبعد ذلك يجب أن تقوم بفتح حساب لك على الموقع.

ثم اختيار نموذج الطلب الذي تريد.

وبعد ذلك عليك تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من مونها صحيحة

ثم الضغط على خيار إرسال.

وعندما تتم مراجعة الطلب والموافقة عليه سوف يتم إرسال رسالة على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله.

وبعدها عليك القيام بإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق خدمة البريد السعودية.

أهم الشروط المطلوبة للقرض

ينبغي ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 21 عاما.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 70 عاما.

أن تكون فترة تجديد المنزل وترميمه 5 سنوات.

يجب القيام بسداد أي دين موجود على المنزل قبل طلب القرض.

ينبغي أن يكون المنزل مسجل باسم المقدم على طلب القرض.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن ألفين ريال سعودي.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن عشرة آلاف ريال سعودي.

كما ينبغي ألا تزيد مساحة المنزل عن ألف متر، تعرف أيضا على قرض من الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم والشروط المطلوبة للحصول عليه

الأوراق والمستندات المطلوبة للقرض

المستندات المطلوبة بالنسبة للموظف للحصول على قرض الترميم من وزارة الإسكان

هناك مجموعة من الأوراق التي يحتاج إلى توفيرها الموظف الخاص ليتمكن من الحصول على قرض الترميم. ويمكننا ذكر المستندات المطلوبة كما يلي :

تعريف الراتب الأصل كما يجب أن يتم توقيعه من قبل الغرفة التجارية

وكذلك شهادة الأجور وصورة من الطرفين لصك العقار

صورة الهوية الوطنية الكفيل وكذلك صورة لرخصة الترميم

صورة من عقد إثبات ملكية العقار

وكذلك الأصل من تعريف الراتب الخاص بالكفيل.

قيمة قرض الترميم من وزارة الإسكان

حيث تبلغ قيمة قرض الترميم بالنسبة للمنازل المبنية بواسطة الخرسانة المسلحة 60000.

كما يبلغ قيمة قرض الترميم للمنازل الشعبية 30000 ريال سعودي.

وبالنسبة للبيوت المبنية بالطين يبلغ قيمة قرض الترميم لها 18000 ريال سعودي.

منتجات دعم سكني من وزارة الإسكان السعودية

حيث تقدم وزارة الإسكان السعودية العديد من برامج الدعم التي تساعد المواطنين داخل المملكة من الحصول على وحدات سكنية مناسبة. كما يعتبر من أهم هذه البرامج هو برنامج سكني الذي يقدم الدعم للمستفيدين كما يقدم لهم أيضاً عدد من المنتجات العديدة. ويمكننا عرض أهم هذه المنتجات كما يلي: