منتج آهل الميسر بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد لدى بنك التنمية

منتج آهل السعودي الميسر لجميع العملاء السعوديين وفر قرض بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية المعروف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة السابقة ويمتاز التمويل بأنه منتج إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية داخل أراضيها ومتاح التمويل لجميع المواطنين بفترة سداد مرنة تحت ضوابط وشروط محددة من البنك فلابد من توفير كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة ويمتاز بالتقديم عن طريق الأونلاين من أجل الحصول على تمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر شهريًا لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية الذي يمتلك ثقة العديد من العملاء السعوديين في المملكة.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على طلب تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة

جميع السعوديين يرغبون في الحصول على تمويل نقدي بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر وقد وفر منتج آهل السعودي تلك المزايا التمويلية بالمملكة العربية السعودية ولكن لن يعطى هذا التمويل الإ بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض منتج آهل بالمملكة عبر بنك التنمية الاجتماعية كما يلي بالتفصيل:

يطلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية من جميع العملاء السعوديين ماعدا فقط موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم ذلك الشرط.

يحتاج منتج آهل السعودي بالمملكة توفير دخل شهري ثابت لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية يوفر قرض منتج آهل السعودي بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 18 عام إلى 70 عام.

لابد إيضًا من توفير تمويل شخصي إجتماعي سابق من البنك.

قبل التقديم على قرض آهل مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل كنف للنساء.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل السعودي