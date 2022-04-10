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عمر شويل - جدة تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة 53، صرح برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية أن اليوم الأحد هو موعد إيداع الدعم للأفراد المتقدمين خلال الدفعة 53 لشهر أبريل الحالي وذلك للمستحقين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، وصرح أيضا عبر حساب البرنامج الرسمي على تويتر أنه تم البدء في صرف الدعم منذ قليل للمستحقين المكتملة طلباتهم، ووضح البرنامج أنه قام بصرف مبلغ 1.8 مليار ريال سعودي في اليوم العاشر من الشهر الماضي “مارس الماضي”، وقال البرنامج أن عدد المواطنين المستفيدين والذين تنطبق عليهم كافة الشروط خلال الدفعة 52 قد بلغ 10.2 مليون مستفيد، ولقد تم حصر إجمالي مبلغ التعويض المدفوع بأثر رجعي خلال الدفعة السابقة مبلغ 22 مليون ريال، وذلك ليصبح إجمالي ما تم دفعة للمستحقين منذ أن انطلق البرنامج ما يقدر ب114 مليار ريال من ضمنها مبلغ 985 مليون ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة:

وصرح المدير العام للتواصل الخاص بحساب المواطن “عبد الله الهاجري”، خلال بيان رسمي أن نسبة 76%من المستحقين قد حصلوا على الدعم خلال هذه الدفعة، ولقد تم احتساب المتوسط المصروف من الدعم للأسرة الواحدة وهو 1063 ريال سعودي، وبلغت نسبة أرباب الأسر داخل المملكة ما يزيد عن 1.9 مليون رب أسرة، والذين يشكلون نسبة 94%، كما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، ووصلت نسبة المستقلين المستوفون للشروط التي وضعها البرنامج للاستفادة من الدعم ما يقرب من 122 ألف مستفيد، أي بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين.

أيضا وضح عبد الله الهاجري أن نسبة أرباب الأسر قد بلغت 92%. وأما بالنسبة لربات الأسر فلقد بلغت نسبتهم 8%. ولقد وصلت نسبة الإناث المستقلات إلى 45%. كما أحتل الذكور المستقلين المكانة الأكبر بنسبة 55%، مبيناً بأن نسبة 83% من إجمالي المستقلين قد سبق لهم الاستفادة الكاملة من البرنامج، فيما أنه قد حصلت نسبة 17% فقط على الاستحقاق الأدنى أو الجزئي للدعم من البرنامج.

نبذه عن برنامج حساب المواطن:

يسعى برنامج حساب المواطن إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية. لأفاده الأفراد المستحقين للدعم بصورة تشجعهم وتدعمهم للحفاظ على الأشياء وضرورة الاستهلاك الرشيد للأشياء. ويشتمل ذلك توجيه الدعم بطريقة جديدة وفعالة للفئات التي تستحق الدعم. وهذا حيث يتم صرف الدعم للمواطن بشكل نقدي عن طريق تحويله في حسابات المستحقين.