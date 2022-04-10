طريقة الاستعلام عن المستحقات في الموارد البشرية في السعودية، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن المستحقات عبر وزارة الموارد البشرية من خلال رقم الهوية لعام 1443 ه‍، توفر الحكومة السعودية للأفراد الكثير من الدعم والخدمات، أيضاً توفر لهم المملكة العديد من أشكال الدعم السكني والمادي والمعنوي وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتسعى المملكة إلى المحافظة على كافة حقوق المواطن السعودي بكافة فئاته المجتمعية وبغض النظر عن الفروق الفردية بين الأفراد، وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه على جميع المواطنين المستحقين للدعم الاستعلام عن كافة مستحقاتهم.

طريقة الاستعلام عن المستحقات في الموارد البشرية:

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات لتسهيل حياة المواطن، وتقدم الوزارة برنامج ليستفيد منه العاملين في القطاع الخاص والعام وهو برنامج دعم الموارد البشرية والذي يدعم الموظفين والعمال في كلا من القطاعين العام والخاص، ووفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن المستحقات من خلال رقم الهوية، ويمكنك الاستعلام من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة لصندوق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك حدد “الأفراد”.

ثم انقر على التحقق من حالة الطلب.

كما عليك كتابة رقم الهوية ورقم الطلب، ثم اختر أيقونة التحقق.

في النهاية في حالة أنه لم يتم التسجيل فيشترط عليك القيام بتنفيذ طلب جديد.

شروط الحصول على دعم الموارد البشرية:

تم وضع عدد من الشروط من ٤بل صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، والتي يجب أن تنطبق على المتقدم، وهي كالآتي: