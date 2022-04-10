عاجل:- موعد نزول المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة عاجل: موعد نزول المكرمة الملكية، نيشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الموعد الذي يتم تحديده نزول المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي مما زاد البحث أكثر لمعرفة الفئات التي تستحق الحصول على الضمان، كما يساعد هذا الضمان بعض الأسر للقدرة على المعيشة، وذلك بسبب تغير سعر الدولار وانتشار كورونا وفقد المثير عمله بسبب الوضع الصحي، فتجد معدل البحث يرتفع بنسبة كبيرة جداً للحصول على نتائج ثابتة للموعد الأصلي، كما تجد الكثير قاموا بالتقديم للحصول على الضمان ولكن تم تحديد عدد من الشروط.

عاجل:- موعد نزول المكرمة الملكية sbis.hrsd

صرح أحد المسؤولين أن الصندوق الخاص بالضمان لم يتم وضع ميعاد محدد للحصول عليه ولكن من المتوقع أن يقوم الصندوق بصرف الأموال المتعلقة بمكرمة الملكية بعد العشر الثاني من شهر رمضان المبارك، كما تم التأكيد على أن الضمان يتيح سد عجز الكثير في ظل ارتفاع الكبير الذي حدث خلال الفترة الماضية، كما أن الضمان لم يحصل عليه سوى الأشخاص المستحقين الذي تم الإعلان عنهم، كما أن الضمان يتم صرفه كل اول شهر عربي.

الفئات المستحقة للحصول على المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

تعد المكرمة أموال إضافية تم طرحها من قبل الضمان تساعد المستفيدين من الضمان على العيش حياة كريمة خلال شهر رمضان كما أن بعض المستحقين للحصول علي المكرمة وهم:

الأطفال الأيتام من جميع الأعمار.

السيدات المطلقات.

النساء اللاتي فقدن أزواجهن ولم يكن لديهم عائل.

الأفراد الذين لم يقدرون على العمل من كبار السن.

الأشخاص الذين تخطوا سن العمل من الشيوخ.

الأسر الفقيرة التي لم يكن لديهم من يعولهم.

ذي الهمم.

كذلك أعلن الضمان عدد من الشروط للحصول علي هذا الدعم:

أن يكون المتقدم ممن هم يحملون الجنسية السعودية.

أن لا يكون يمتلك عقد ملك العقار.

أن يقل راتب الشخصي عن ثلاثة ألف ريال سعودي.

أن يكون الأشخاص المتقدمين يقيمون في المملكة وليس خارجها.

كما تم تتيح عدد من الروابط للحصول على الاستعلام عن المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي.

كما تم الحصول على أوراق لأعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم وجاري التحقق من صحة هذه الأوراق.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

لكي يتم الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 لابد من توافر بعض الشروط كما ذكرنا وهي كالتالي:-

المستفيد من المكرمة لابد يكون سعودي الجنسية.

لم يكون من الممتلكين لأي عقار أو أي نشاط تجاري.

أن يكون الدخل أقل من 3000 ريال سعودي.

لابد من الأقامة بالمملكة بأخر ثلاثة شهور قبل صدور المكرمة الملكية.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي

هناك عدة شروط قام الديوان الملكي السعودي بتحديدها من أجل الحصول على المساعدة المالية، وهي كالتالي: