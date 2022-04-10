نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين في شركة أرامكو بالسعودية لشهر أبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية اليوم، يتنظر الكثير من أفراد الشعب السعودي قرارات شركة أرامكو للبترول عن أسعار البترول الجديدة ومشتقات البترول في خلال الساعات القادمة، وتقوم شركة أرامكو بتعديل وتحديث شهري لأسعار البترول ومشتقاته ويتم ذلك في اليوم العاشر من كل شهر، وشركة أرامكو من أكبر الشركات المتخصصة في تحديد أسعار البترول ومشتقات البترول وذلك داخل المملكة العربية السعودية، والتي قد أعلنت في وقتا سابق أنها ستقوم بإعلان أسعار جديدة للبترول ومشتقاته اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر أبريل لسنة 2022 ميلاديا، وسيتم العمل بالأسعار الجديدة في داخل أنحاء المملكة العربية السعودية بداية من يوم غد الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر أبريل لسنة 2022 ميلاديا.

أسعار البنزين في شركة أرامكو بالسعودية اليوم:

وقد شهدت أسعار البترول داخل المملكة إستقرار إلى حد كبير في الشهور الماضية وذلك تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز وقد أمر سمو الملك سلمان بعدم زيادة أسعار البترول على المواطنين.

ولكن بعد إصدار شركة أرامكو عن تعديل أسعار البترول ومشتقات البيترول يترقب جميع المواطنين نتيجة هذا التعديل والتي ستعلن عنها الشركة خلال ساعات معدودة على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بشركة أرامكو ويتم العمل بأسعار البترول ومشتقاته بداية من يوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر أبريل وحتى اليوم العاشر من شهر مايو لسنة 2022 ميلاديا.

ولكن حتى الأن يتم العمل بأسعار البترول ومشتقاته بنفس أسعار شهر مارس الماضي والذي كانت أسعاره على النحو التالي:

سعر لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

وذلك إلى أن تقوم شركة أرامكو بتحديث أسعار البترول ومشتقات البترول داخل المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة.

ويهتم جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بهذا القرار ويترقبون بكل شغف أسعار البترول الجديدة وأسعار مشتقات البترول وخاصة أسعار بنزين 91 وبنزين 92 التي سيتم إعلانها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة والتي يبدأ العمل بها فور إصدارها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وفي جميع محطات التزود بالوقود وجميع المتاجر المختصة ببيع مشتقات البترول.