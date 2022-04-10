موعد صرف بدل غلاء المعيشة بالسعودية 1443 وخطوات الاستعلام وشروط الاستحقاق

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 خطوات الاستعلام وشروط استحقاق الدعم هذا من الأكثر الموضوعات التي يدور عليها البحث كثيرًا منذ بداية شهر رمضان المبارك من قبل المواطنين السعوديين، وهذا لان الحكومة السعودية تسعى في هذا الشهر المعظم و الكريم توفير كافة سبل الدعم الممكنة، لذلك تقدم بدل غلاء الأسعار يحصل على المواطنين السعوديين وهذا لتحسين المستوى المعيشي وتوفير احتياجاتهم اليومية، ولذلك فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المحدد التي يتم صرف دعم بدل غلاء المعيشة وسنقدم لكم هذا مع شروط استحقاق الدعم و طريقة الاستعلام

موعد صرف بدل غلاء المعيشة بالسعودية 1443

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أن موعد صرف بدل غلاء المعيشة من المقرر صرفه يوم الخميس 21 من أبريل 2022 الموافق 21 من رمضان 1443، على أن يتم صرفه لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي العاملين في كافة القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة وهذا لمواجهة ظروف الحياة و توفير المواد الغذائية لشهر رمضان ورفع العبء عنهم.

خطوات الاستعلام عن استحقاق معاش بدل غلاء المعيشة

كما يمكنك الاستعلام عن استحقاق دعم بدل غلاء المعيشة إلكتروني من خلال بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وطريقة الاستعلام هي:

أولا قم بالدخول إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم النقر على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بالضغط على أيقونة عرض.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات.

شروط استحقاق بدل غلاء المعيشة بالسعودية 1443

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط الأساسية التي لابد من توافرها في المتقدم، الشروط وهي: