نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزكاة والدخل تسجيل دخول لخدمات المواطنين والوافدين بالمملكة في المقال التالي
الزكاة والدخل تسجيل دخول، حيث تعتبر مصلحة الزكاة والدخل من الهيئات الهامة في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وتوفر الهيئة الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصلحة، ومن أبرز الخدمات التي يتم تقديمها خدمة تحديد قيمة المستحقات الخاصة بالزكاة والضرائب التي يتطلب سدادها من جانب كل مواطن بالمملكة، ومن خلال التفاصيل التالية سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل، وتوفير خدمة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بشكل إلكتروني من خلال رابط الزكاة والدخل تسجيل دخول.
الزكاة والدخل تسجيل دخول
يستطيع أي مواطن أو وافد أن يقوم بتسجيل دخول هيئة الزكاة والدخل والاستفادة من أي خدمات إلكترونية توفرها المنصة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يجب الدخول مباشرة إلى رابط دخول المنصة التالي: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- الضغط على تبويب تسجيل، ثم اختيار (مستخدم جديد).
- يجب موافقة المستفيد على كافة الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في الموقع.
- الضغط على تبويب (جديد ولا يتوفر رقم مميز).
- يتم تحديد مؤسسة فردية من خلال كيان المكلف الموضح.
- إدراج كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على تسجيل.
- ثم تسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- إدراج رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة.
- وبذلك يكون قد تسجيل الدخول إلى الحساب الجديد الخاص بكل شخص والذي تم إنشاؤه بمنصة الهيئة العامة للزكاة والدخل واستخدام أي خدمة توفرها المنصة لجميع المستفيدين.
الاستعلام عن المستحقات بمنصة الزكاة والدخل
بإمكان جميع المواطنين داخل الأراضي السعودية أن يقوموا بالاستعلام عن فاتورة المستحقات التي يتم تحديدها من جانب هيئة الزكاة والدخل على بعض من المؤسسات في السعودية، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:
- التوجه للدخول للموقع الإلكتروني التالي/ هيئة الزكاة والدخل.
- يتم تسجيل الدخول للمنصة واختيار الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.
- تحديد الاختيار على خدمة الاستعلام عن المبلغ المستحق.
- اختيار النقر على تقديم الإقرار.
- يجب أن يتم تحديد نوع الإقرار الذي يرغب به كل شخص والمطلوب من جانب المنصة.
- متابعة الخطوات المطلوبة من أجل إتمام إجراءات الاستعلام.
- سوف يتم إرسال رسالة نصية تتضمن قيمة الفاتورة التي يجب دفعها.
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