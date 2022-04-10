شروط التسجيل في مدرسة القيادة للنساء بجدة وطريقة التسجيل، تسعى الكثير من النساء إلى البحث عن مدرسة لتعليم القيادة، إذ تعتبر القيادة مشكلة تؤرق النساء حيث قد لا يكون لديهم الخبرة الكافية للسير في مناطق صعبة، لذا يلزم التدريب الجيد مع مدرسة قيادة للنساء بجدة، إذ أن المدرسة توفر متخصصين وخبراء للتدريب وقد أصبح التسجيل في مدرسة القيادة للنساء بجدة من أسهل ما يكون حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني.

كيفية التسجيل في مدرسة القيادة للنساء بجدة

تعتبر مدرسة القيادة بجدة هي المكان الأمن لتعليم النساء القيادة بشكل سريع للحفاظ على حياتهم من مخاطر القيادة الغير مؤهلة، وهناك بعض الخطوات يمكن إتباعها للتسجيل في مدرسة تعليم القيادة للنساء بجدة، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الدخول إلى موقع مدرسة القيادة للنساء بجدة الالكتروني والضغط على كلمة التسجيل.

وكتابة جميع البيانات المتعلقة بالسيدة المراد تسجيلها في مدرسة تعليم القيادة، مثل رقم الهاتف لسهولة التواصل، وأيضا رقم البطاقة الشخصية والبريد الالكتروني مع اختيار كلمة سر أمنة للحساب وتحديد تاريخ الميلاد.

وسيتم الانتقال للصفحة التالية لكتابة الاسم والعنوان والعمر، وإدخال الكود المرسل عبر البريد الالكتروني.

يسهل بعد ذلك الدخول عبر رقم البطاقة وكلمة السر لتحديد المواعيد المراد التدريب بها.

الأوراق اللازمة للتسجيل بمدرسة القيادة للنساء بجدة

تسعى الكثير من السيدات بجدة للاشتراك في مدارس القيادة للنساء وذلك للحرص على تدريب مهارات القيادة إذ أن المدرسة توفر لهم أفضل المميزات والخدمات وتساعد في الحصول على رخصة القيادة بجدة، وهناك شروط وبعض الأوراق اللازم توافرها للتسجيل في المدرسة ومنها ما يلي:

تقديم الأصل من بطاقة الإقامة بالمملكة السعودية ويلزم إحضار صورة منها أيضا.

وتقديم كارت العائلة وصورة منه، مع وجود صحيفة جنائية حديثة.

الخضوع للكشف الطبي وإحضار الشهادة التي تثبت ذلك.

شروط استخراج رخصة قيادة للنساء