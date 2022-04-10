نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443 وشروط القبول عبر البوابة الإلكترونية ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443، الكثيرين من مواطني المملكة يرغبون في التسجيل بحساب المواطن، والبعض يتساءل عبر الصفحة الرسمية بتويتر عن شروط التسجيل وهل التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية، من الجدير بالذكر أن المملكة وفرت لمواطنيها كافة سبل الدعم التي تؤهلهم لعيش حياة كريمة، وكان من ابرز المنح المقدمة، التسجيل في حساب المواطن لدعم الأسر التي تأثرت بطريقة ما بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وهذا التسجيل يضمن شروط وضوابط سوف نذكرها عبر السطور التالية، والآن ننشر رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

كشف برنامج حساب المواطن خطوات التسجيل التي تتسم بالسهولة واليسر، وأكد حساب المواطن أن الدعم موجه لرب الأسرة وهو المستفيد الأساسي من هذا الدعم، حيث يتم الصرف شهرياً بعد قبول الأهلية وتصرف المنحة حسب توافق معاير الاستحقاق، والتي تكون متوافقة مع الدخل وأعمار المعالين وعدد الأفراد،والآن يترقب العديد من مواطني المملكة فتح باب التسجيل والقبول ببرنامج حسابات المواطنين، ولكن حتي وقتنا الحالي لن يرد بيان رسمي بفتح التسجيل بالبوابة الإلكترونية، وانه عند فتح البوابة يتوجب علي المواطنين التسجيل كما هو معلن من البرنامج عبر رابط ( hca.gov.s )، وتم تعديل بعض الشروط بالبرنامج، واليوم تم إيداع الدفعة 53 من حساب المواطن بالبنوك ليتم الصرف لمستفيدي البرنامج.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

ومن خلال حساب المواطن تم تسهيل المواطنين الراغبين في التسجيل وتم توفير رابط البوابة الإلكترونية، يمكن لكل مواطن تتوفر لديه الشروط اللازمة التسجيل للحصول على الدعم بمجرد فتح باب التسجيل، ويتم التسجيل عبر تتبع التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة إلكترونية لحسابات المواطنين.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

اكتب جميع البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

قم بتسجيل الرمز المرسل إليك ثم قم بتسجيل الدخول به.

قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك، وقم بتأكيدها مرة أخرى.

انتقل إلى صفحة البيانات الأساسية، واكتب البيانات المطلوبة، وهي بيانات الحساب المصرفي، وبيانات المعالين ، والدخل

انتقل إلى صفحة البيانات الأساسية، واكتب البيانات المطلوبة، وهي بيانات الحساب المصرفي، وبيانات المعالين ، والدخل الإقرار بصحة جميع البيانات، ثم انقر فوق تقديم الطلب.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الآن سيتم تفعيل الحساب للحصول على دعم مالي شهري بمجرد أن يعلن البرنامج تفعيل التسجيل للمواطنين.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1443

للاستفادة من الدعم المخصص للمواطنين من وزارة الموارد البشرية فيجب علي الفرد استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المواطنون سعوديين. لا يشمل حاملي بطاقة التنقل وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين السعوديين متطلبات الجنسية. أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يتجاوز مبلغ الدخل الشهري حد المعاش. لا يسمح للمواطنين بالظهور في أحد الملاجئ الحكومية أو دور رعاية المسنين. يجب أن تتطابق جميع البيانات المسجلة في البرنامج مع بيانات الوزارة.

إيداع الدفعة 53 من برنامج حساب المواطن

تم منذ صباح يوم الأحد إعلان الوزارة عن إيداع المبالغ المالية للدفعة 53 بحسابات المواطنين وتم استقبال أولي الدفعات بنك الراجحي، وأعلنت الوزارة انه يتم الإيداع بالتدريج حتي نهاية يوم الأحد الموافق 10/4/2022 وذلك لباقي البنوك بالمملكة، وتم تخصيص رقم للتواصل مع البرنامج 19912، والذي يمكن الاتصال به للاستعلام أو لتقديم شكوى أو تقديم اقتراح.