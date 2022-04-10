سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر أبريل 2022 || الأسعار الجديدة اليوم الأحد 9 رمضان

سعر البنزين الجديد في السعودية، وصلت عمليات البحث إلى ذروتها اليوم من قبل ألاف المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين الجديد في السعودية، والتي من المقرر الافصاح عنها بشكل رسمي اليوم الاحد الموافق 10 من أبريل 2022، وهو الموعد الأساسي المحدد للانتهاء من اجراء المراجعة الدورية لأسعار البترول ومشتقاته من قبل أرامكو عملاق النفط السعودي، والتي تضع في اعتبارها الكثير من العوامل التي يأتي على رأسها تغير سعر البترول العالمي، وفي التقرير التالي نرصد أهم التفاصيل.

سعر البنزين الجديد في السعودية

من المنتظر أن تصدر أرامكو السعودية إعلانا بـ سعر البنزين الجديد في السعودية اليوم الأحد. الموافق العاشر من أبريل ، حيث جرت العادة أن تتم المراجعة الدورية ونشر الأسعار الجديدة في كل شهر ميلادي وتحديداً في اليوم العاشر منهوغقاً لتحديثات أسعار البنزين المطبقة في جميع أنحاء المملكة في كافة محطات الوقود، ومن المفترض أن يتم تطبيق هذه التحديثات بداية من 11/4/2022 وتجدر الاشارة إلى أنه مازال يتم تطبيق الأسعار القديمة للبنزين التي تم الاعلان عنها في العاشر من مارس الماضي.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

ينتظر الكثيرون في المملكة بفارغ الصبر موعد الكشف عن سعر البنزين الجديد في السعودية، وخاصة في ظل وجود بعض التوقعات التي تشير إلى احتمالية ارتفاع سعر البنزين هذا الشهر، نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم الآن جراء الحرب الروسية الاوكرانية، وقبل إعلان أرامكو عن أسعار البنزين الخاصة بشهر أبريل 2022 ، نوصح لكم الآن المعمول بها الآن منذ مارس الماضي، والتي يأمل الكثير من المواطنين في تثبيتها، حيث جاءت على النحو التالي: –