رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1443 وزارة العدل تقديم لحملة الماجستير عبر رابط moj.gov.sa

رابط تقديم وظائف وزارة العدل 1443 هو ما يشعل البحث عبر محرك البحث جوجل، بعد إعلان وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لحملة الماجستير، وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على الدرجة الثامنة، وتشمل الوظائف المطلوبة “وظيفة باحث شرعي وباحث قانوني ومحلل إحصاء ومحلل نظم معلومات ومصلح ومحاسب”، وقد وضعت وزارة العدل الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، فعلى من تتوافر فيه الشروط سرعة التسجيل في الموعد المحدد عبر رابط وزارة العدل الإلكتروني moj.gov.sa.

وزارة العدل توظيف 1443 من أكثر الأشياء بحثاً الآن من قبل الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة في وزارة العدل تقديم، فقد تم فتح الرابط اليوم الأحد لاستقبال طلبات الراغبين من حاملي درجة الماجستير، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً لذلك يجب إدخال جميع البيانات في استمارة التقديم بشكل صحيح، ويجب كذلك رفع جميع المستندات التي تؤكد توافر الشروط في المتقدم، وجدير بالذكر أن صحة البيانات والمستندات مسؤولية مقدم الطلب، وعند وجود اختلاف سيتم الاستبعاد عند مرحلة مطابقة المستندات.

طريقة ورابط تقديم وظائف وزارة العدل 1443

الدخول على رابط وزارة العدل الإلكتروني moj.gov.sa.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

اختيار وظيفة واحد من بين الوظائف المتاحة والتي تتناسب مع المؤهل.

إدخال البيانات والمستندات المطلوبة بدقة ودون أخطاء.

الضغط على أيقونة “تقديم” مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة مطبوعة من طلب التقديم للاحتياج إليه فيما بعد.

شروط وظائف وزارة العدل 1443

إحضار شهادة المعادلة لمن حصل على الشهادة من خارج المملكة. رفع نسخة من السيرة الذاتية. يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد سبق لهم حضور اختبار القدرة المعرفية المخصص للجامعيين. رفع نسخة من شهادة التخرج للحاصلين على الشهادة من داخل المملكة ونسخة من قرار المعادلة للحاصلين عليها من خارج المملكة. يشترط توفر اختبار “كفايات المصلح المسجل”.

موعد التقديم

يبدأ التقديم مساء اليوم الأحد “3:00” الموافق 09\09\1443. ويستمر حتى تمام الساعة 11:00 مساء يوم الخميس 2022. وقد تم تجهيز الرابط لاستقبال الطلبات ولا ينظر للطلبات غير مستوفية الشروط. أو التي تأتي بعد موعد التسجيل المحددة. لذلك يجب التسجيل في الموعد المحدد وقراءة الشروط قبل البدء في التسجيل.