نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكرمة الملكية للضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول المكرمة الملكية للضمان 1443 تعتبر المكرمة الملكية عبارة عن مبلغ مالي يتم تقديمه للمواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان حتى تساعدهم في أعباء الحياة الاقتصادية بعد زيادة الأسعار وبالتالي ينتظر الجميع معرفة الموعد الرسمي لصرف أعانه شهر رمضان، لهذا سوف نوضح لكم بشكل تفصيلي عن موعد نزول المكرمة الملكية وشروط ايدعها.

موعد نزول المكرمة الملكية للضمان

لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد الرسمي نزولها داخل المملكة السعودية ولكن أكدت بعض المصادر الموثوقه أنه سوف يتم هذه المكرمة الملكية في منتصف شهر رمضان المبارك وبالتالي يمكن معرفة موعد نزولها من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية وسوف يتم تأكيد الموعد رسمياً من خلال الموقع التابع للوزارة عبر الإنترنت.

شروط إيداع المكرمة الملكية

يوجد بعد الشروط الهامة التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بوضعها للحصول على المكرمة الملكية في رمضان وهي كالآتي،

أولا ينبغي أن يكون هذا المستفيد سعودي الجنسية والدخل الخاص به لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يتواجد هذا الشخص داخل المملكة السعودية وإلا يكون لديه أي سجلات تجارية أو عقارية

في حالة عدم توافق إحدى هذه الشروط لن يتمكن هذا المستفيد من الحصول على المقامة الملكية.

قيمة المكرمة الملكية للضمان

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أن يتم حساب صرف المكرمة الملكية على حسب الأسرة أو الأفراد المستفيدين من الضمان وبالتالي يتم تحديده هذه القيمة على حسب عدد أفراد الأسرة والتي تشمل الآتي،

الأسرة من فرد واحد يحصل على 1000 ريال سعودي.

أما بالنسبة الأسرة من فردين يصرف لها 1500 ريال سعودي.

أما بالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد يتم صرف 2000 ريال سعودي.