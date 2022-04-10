طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية بالرابط الجديد ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية ورابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال وموعد التسجيل في حساب المواطن تتداوله الكثير من المواقع لكثرة التساؤلات عن موقف فتح التسجيل الجديد في حساب المواطن وطريقة التسجيل في حساب المواطن للأرملة بعد إعلان البرنامج عن ضوابط جديدة لصرف الدفعات الجديدة من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية في المملكة التي تستهدف الأسر السعودية لرفع المستوى المعيشي لهم وحمايتهم من الأعباء والآثار المباشرة والغير المباشرة التي نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، وفي هذا الصد وجهت الحكومة السعودية دعم برنامج حساب المواطن لتوجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة للدعم بشكل فعال وحقيقي، حيث يحصل المستفيدين من برنامج حساب المواطن على الدعم النقدي المباشر من الحكومة بشكل شهري، فمتى يفتح التسجيل في حساب المواطن السعودي للراغبين في الحصول على الدعم النقدي المباشر من البرنامج، وما هو طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب وللنساء والرجال ورقم شكاوى حساب المواطن المجاني وما هي المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل، وكيفية إضافة تابع جديد في حساب المواطن، فتابعونا من خلال هذا التقرير نقدم لكم إجابات وافية على كل هذه التساؤلات.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية

التسجيل في حساب المواطن هي خدمة إلكترونية يقدمه برنامج حساب المواطن لكل الراغبين في الحصول على الدعم المالي المباشر من البرنامج، حيث تستقبل البوابة الإلكترونية لحساب المواطن طلبات التسجيل عبر الموقع الرسمي، فلا يضطر المواطن التوجه إلى أية جهة للتسجيل في الدعم من حساب المواطن، حيث يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب خاص به على البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر شبكة الإنترنت، ويقوم من خلال الحساب إدخال كافة المعلومات والبيانات الخاصة به وبتابعيه وإدراجها في الحقول المخصصة بها على الموقع الإلكتروني، كما يتطلب تسجيل جديد في حساب المواطن إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت أهلية المتقدم بالطلب، ويجب توخي الدقة عند ملء البيانات والتأكد من صحتها ومراجعتها قبل إرسال الطلب حتى لا يتم استبعاد الطلب أو تعرض المتقدم للرفض لعدم صحة البيانات أو عدم استكمال البيانات المطلوبة.

رابط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يتيح برنامج حساب المواطن رابط التسجيل في دعم حساب المواطن الموقع الرسمي، فمن خلال تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية يمكنكم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمه الموقع، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات والوزارات على التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على التحول الرقمي في تقديم كافة الخدمات والمعاملات الحكومية مع المواطنين في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030، فمن خلال البوابة الإلكترونية يمكنكم الاستفادة من الخدمات التالية:

خطوات تسجيل مستخدم جديد قي حساب المواطن

التقديم الإلكتروني في برنامج حساب المواطن يعتبر سهل وبسيط، ولا يحتاج مجهود من الأسر الراغبة في التسجيل، فعليكم فقط الدخول على رابط تسجيل جديد حساب المواطن وتتبع الخطوات التالية، ولكن يحذر الموقع من إدخال بيانات غير دقيقة أو معلومات ير صحيحة عن المتقدم بالطلب أو تابعيه، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني مباشرةً. انقر على أيقونة “تسجيل جديد” الظاهر على الصفحة الرئيسية في البوابة. يطلب الموقع من المتقدم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به على النحو التالي: إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدراج تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.

كتابة رقم الهاتف الجوال.

ينبغي أيضًا إدخال رمز التحقق البشري. في هذه الخطوة يجب عليك قراءة الأحكام والشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن. الموافقة على هذه الشروط لمتابعة التسجيل في البرنامج. اضغط على كلمة “تسجيل” لإتمام عملية التسجيل. يقوم الموقع بالتحقق من البيانات التي تم إدخالها من قبل المتقدم. تستقبل رسالة على رقم الجوال تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لإجراء عملية تفعيل حسابك على البوابة. يقوم الموقع بعرض صفحة تؤكد نجاح التسجيل ثم تمكينك من تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للموقع.

طريقة تسجيل دخول برنامج حساب المواطن

بعد الانتهاء من خطوات التسجيل في حساب المواطن حساب جديد يمكنكم تفعيل لحساب من خلال الخطوات التالية:

إدخال اسم المستخدم الخاص بك. كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها إليك على الهاتف. إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك. انقر على كلمة “تسجيل”. وبعد قيامك بالخول على البوابة لأول مرة بنجاح، يقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة أخرى لإجراء تغيير على كلمة المرور الخاص بك. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بشكل صحيح. اضغط على كلمة “دخول”. وبهذا يقوم الموقع بالتحقق من البيانات والانتقال بك إلى حسابك الخاص على موقع حساب المواطن السعودي.

كيفية التسجيل في حساب المواطن للنساء

نجد كثير من المواطنات في المملكة يتساءلن كيف أسجل في حساب المواطن عبر محركات البحث المختلفة، أما بالنسبة لموعد التسجيل في حساب المواطن فلا يزال تسجيل حساب جديد في حساب المواطن معلقًا، ولكن يمكن إضافة تابعين للأسرة المستفيدة أو الفرد المستقل، نقدم لكم من خلال السطور التالية أسهل طريقة تسجيل جديد حساب المواطن برقم الهوية:

قومي بإنشاء حساب في البوابة الإلكترونية للبرنامج. ثم أدخلي كافة البيانات الخاصة بك وبتابعيك في الحقول المخصصة لها. إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع. في الخطوة الأخيرة قومي بإتمام التسجيل. يقوم الموقع بإشعار المتقدم برقم المعاملة لمتابعة الطلب.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للأرملة

يتيح النظام للأرامل إمكانية الحصول على الدعم، وفي هذا الصدد ذكر القائمين على برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر عن كيفية تسجيل جديد في حساب المواطن للأرملة عبر البوابة الإلكترونية، حيث يكون التسجيل في حساب المواطن للأرامل من خلال تتبع الخطوات التالية بعد تسجيل دخول حساب المواطن الموقع الرسمي:

النقر على تبويب “تفاصيل الطلب”. اختيار “بيانات التابعين”. انقر على خيار “إضافة التابعين”. اضغط على كلمة “حفظ”. يسمح النظام بإضافة تابعين، حيث يطلب الموقع إرفاق أحد هذه المستندات التالية:

صك أو حصر الورثة.

شهاد الميلاد.

إرفاق بطاقة العائلية.

في حال عدم وجود تابعين يجب إرفاق المستندات التي تثبت استقلالية السكن باسم المتقدم بطلب الحصول على الدعم وتشمل إرفاق أحد المستندات التلية:

رفع عقد الإيجار الموحد.

إرفاق صك الملكية للمسكن

رابط تسجيل دخول حساب المواطن حسابي

يمكن للمتقدمين في برنامج حساب المواطن الولوج إلى برنامج حساب المواطن تسجيل دخول حسابي في حالة الرغبة بتحديث البيانات إذا طرأ جديد على البيانات الشخصية أو معلومات الاتصال مثل تغيير رقم الهاتف الجوال أو تغيير المسكن أو أي تغيير آخر حتى يسهل التواصل مع البرنامج، وفيما يلي خطوات تسجيل الدخول إلى رابط برنامج حساب المواطن:

الولوج إلى رابط حساب المواطن البوابة الإلكترونية. اضغط على أيقونة “الدخول” الموجودة في الصفحة الرئيسية. كتابة رقم الهوية بشكل صحيح. إدراج رمز التحقق الظاهر على الشاشة. انقر على كلمة “دخول” للمتابعة”.

إضافة تابع جديد في حساب المواطن

يسمح القائمين على برنامج حساب المواطن إضافة مولود جديد في حساب رب الأسرة للحصول على دعم إضافي بحسب عدد التابعين، وتتم الإضافة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من خلال تتبع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على رابط حساب المواطن البوابة الإلكترونية. إدخال بيانات المستخدم بطريقة صحيحة في الخانات المخصصة لها على النحو التالي: رقم الهوية الوطنية.

كلمة المرور الخاصة بك. التوجه إلى تبويب “تفاصيل الطلب”. اضغط على أيقونة “بيانات التابعين”. الضغط على خيار “إضافة تابع”. تعبئة الخانات الفارغة التي تتعلق بيانات التابعين وتحديد صلة القرابة برب الأسرة. اضغط على كلمة “إضافة”. انقر على أيقونة “حفظ”.

موعد فتح التسجيل في حساب المواطن

ازدادت الأخبار حول متى يفك التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، وجاءت أحد الاستفسارات للبرنامج عبر تويتر من مواطن يتساءل هن إمكانية تسجيل جديد في حساب المواطن، ورد فريق خدمة العملاء على هذا السؤال بأن النظام لم يفتح بعد خدمة تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد للحصول على الدعم، كما ذكر البرنامج بأن القائمين على النظام لم يضعوا موعد محدد لفتح التسجيل الجديد في دعم حساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

دعم حساب المواطن المالي يقدم إلى فئات محددة، حيث حددت السلطات المعنية ضوابط وشروط الحصول على دعم حساب المواطن، فيمكنكم تسجيل جديد حساب المواطن بعد التأكد من استيفار الشروط التالية:

ينبغي تحقيق شرط الجنسية السعودية في حال التقديم على برنامج حساب المواطن لأن هذا البرنامج يقتصر على السعوديين فقط. ولكن استثنت السلطات من شرط الجنسية الفئات التالية: زوجة المواطن السعودي.

الحاصلين على بطاقة التنقل في السعودية.

أبناء المواطنين السعوديين. الإقامة بشكل دائم في الأراضي السعودية من شروط التسجيل في حساب المواطن، حيث يشترط النظام أن يكون المتقدم بالطلب مقيمًا في السعودية تزيد عن 3 أشهر خلال السنة السابقة لتقديم طلبه للحصول على الدعم. يشترط النظام ألا يكون المتقدم بالطلب مقيمًا في أحد دور الرعاية أو الإيواء التابعة للحكومة. ينبغي ألا يكون المتقدم في أحد السجون. التسجيل الإلكتروني عبر دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية وتعبئة كافة البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات على البوابة. من شروط القبول في برنامج حساب المواطن ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الأخرى المقدمة من الحكومة السعودية.

التسجيل في حساب المواطن للعزاب

حددت السلطات المسئولة عن دعم حساب المواطن شروط التسجيل في حساب المواطن للعازب، وفيما يلي عرض مختصر لهذه الشروط:

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

أن يقيم في المملكة إقامة كاملة.

حساب المواطن يشترط للحصول على الدعم ألا يكون المتقدم متواجد في أحد دور الإيواء.

يشترط النظام ألا يزيد دخل المتقدم عن ألفي ريال سعودي.

من شروط الدعم ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

وأعلن برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من الحالات التي يسمح فيها للأعزب التسجيل في برنامج حساب المواطن ليكون من المستفيدين من الدعم المالي المباشر المقدم من البرنامج، حيث قام البرنامج بتقسيم حالات العزاب حسب السن لمن هم أقل من 24 سنة ومن هم أكثر من 24 سنة كما يلي:

تسجيل المتزوجة في دعم حساب المواطن

جاءت للصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر تساؤلات كثيرة حول إمكانية تسجيل الزوجة في حساب المواطن، وجاء رد البرنامج على هذا التساؤل أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوجة” لا يمكن تسجيلها في الدعم كمستقلة، ولكن يمكن تسجيلها كتابعة للزوج، وذكر البرنامج أن تسجيل حساب جديد في دعم حساب المواطن ما زال متعلقًا، ولكن متاح حاليا إضافة تابع إلى رب الأسرة.

أكد برنامج حساب المواطن من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على تويتر على ضورة الإفصاح عن كافة مصادر الدخل في حال التسجيل في البرنامج، كما شدَد على ضرورة الإفصاح عن دخل التابع المسجل في التأمينات الاجتماعية من خلال إدخال الدخل الخاص به في قائمة مصادر الدخل عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث أن البرنامج يشدد ويعيد التذكير مرارًا على ضرورة الكشف عن كافة مصادر الدخل وكامل الراتب الوظيفي بما فيه التأمينات أومعاش التقاعد مضافًا إلي كافة العلاوات أو البدلات التي يحصل عليها المسجل من خلال إدخال هذه المصادر ضمن الدخل الإجمالي للأسرة.

وفي هذا السياق حدد القائمين على برنامج حساب المواطن 3 مصادر مستثناة من الاحتساب في قيمة الاستحقاق من برنامج حساب المواطن، وهذه المصادر نكشفها لكم من خلال النقاط التالية:

المساعدات العينية أو الدعم النقدي المقدمة من الجمعيات الحكومية أو المؤسسات الأهلية للعلاج.

الصدقات.

المساعدات التي تصرفها المؤسسات والجمعيات في حلة الكوارث.

رقم تليفون حساب المواطن -خدمة صوتك مسموع

يقدم فريق خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن عدة طرق للتواصل مع المواطنين، فيمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاتصال على رقم هاتف حساب المواطن أو التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع في حال وجود مشكلة في التسجيل أو الاستعلام عن حساب المواطن، كما يتواصل فريق خدمة العملاء مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على تويتر، وفيما يلي عرض لكل سبل التواصل مع برنامج حساب المواطن خدمة العملاء:

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن طريقة تسجيل جديد حساب المواطن، فقد قمنا بعرض شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن، واستعرضنا خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن وطريقة تسجيل دخول حساب المواطن حسابي وطرق التواصل مع برنامج حساب المواطن.