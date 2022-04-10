نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة العدل 1443 عبر رابط moj.gov.sa للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف وزارة العدل 1443، ينتظر الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد تقديم على وزارة العدل. وهذا بعد أن أعلنت الوزارة المعنية عن وجود وظائف شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة في العاصمة السعودية الرياض، وهي مخصصة للرجال والنساء على حد سواء، وسيتم عمل مسابقة وظيفية لكل الأفراد الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة من أجل شغل وظائف وزارة العدل. وتتمثل مسميات الوظائف المطلوبة في وزارة العدل تقديم وظائف في: باحث شرعي، محلل إحصاء، باحث قانوني، محلل نظم المعلومات، وأيضا مصلح، بالإضافة إلى وظيفة محاسب، كما تم تحديد مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يبحثون عن وزارة العدل توظيف، وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع من خلال مقالنا هذا، تابعوا معنا.

تقديم وظائف وزارة العدل 1443

من المقرر أن يتم فتح أبواب تقديم وظائف وزارة العدل 1443 يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 09 رمضان 1443. ويتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية. وسيستمر التقديم إلى وظائف وزارة العدل إلى غاية تاريخ 13 من رمضان 1443، وفي حال لم يعلن عن اسم المتقدم، فهو يعتبر غير مستوفي للشروط المحددة من قبل الوزارة المعنية.

وزارة العدل تقديم وظائف

تجدر الإشارة لكل الأشخاص الراغبين في تقديم على وزارة العدل بأنه سيتم دراسة طلباتهم التي أودعوها من خلال البيانات التي يتم تسجيلها لدى الوزارة، كما سيعتمد على صور المستندات التي يتم رفعها حسب الشروط الواردة في الإعلان، وبالنسبة للموعد سيكون على الساعة الثالثة ظهرا، وسيعلن على نتائج المقبولين في وظائف وزارة الدفاع في 20 من شهر رمضان الحالي.

شروط وزارة العدل توظيف

تم تحديد مجموع الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين إلى وظائف وزارة العدل، أولها أن يكون المتقدمين من الرجال والنساء حاملين للجنسية السعودية، وبالنسبة للمتخرجين الحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة يجب أن يقوموا بمعادلتها لدى وزارة التعليم السعودية، وأن يكون الطالب الجامعي قد اجتاز من قبل اختبار القدرات الجامعية من أجل التقديم في الموقع الخاص بالوزارة.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يرفق المتقدم أو المتقدمة نسخة عن السيرة الذاتية. أيضا يجب أن يحمل صورة عن وثيقة التخرج الخاصة به على الموقع فيما يخص المؤهلات العلمية الصادرة من داخل المملكة. وقرار معادلة الشهادات أيضا إن كانت من خارج المملكة. كذلك يجب أن يوفر المتقدم اختبار كفايات الذي يجرى بالمركز الوطني للقياس بالنسبة لمن يرغب في شغل وظيفة مصلح.

طريقة تقديم على وظائف وزارة العدل

تجدر الإشارة لمن يبحثون عن طريقة تقديم وظائف وزارة العدل بأنه يمكنهم القيام بذلك عبر رابط moj.gov.sa. ويتم ذلك في الموعد المحدد للتقديم، مع العلم بأنه لن يتم الالتفات لأي طلبات يتم إيداعها بعد هذا التاريخ. وفي حال لم يعلن عن اسم المتقدم أو المتقدمة لاحقا بتاريخ 20 من رمضان. فهذا يعني أنّه لا تتوفر فيه إحدى الشروط الضرورية المعلن عنها، ويتم التقديم من خلال ما يلي:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يقوم بتسجيل الدخول، ثم ينقر على زر الوظائف الموجود في أسفل الموقع.

ثالثا: يقوم بالضغط على بوابة الوظائف المتاحة على الموقع لتظهر له، ويختار الوظيفة التي تناسب مؤهله العلمي ضمن الوظائف المعلن عنها.

رابعا: يتوجب على المتقدم أن يقوم بتعبئة بياناته مثل الاسم ورقم الطلب ورقم الهاتف وكلمة المرور والشهادة الجامعية.

خامسا: يقوم برفع المستندات المطلوبة من الموقع، ويتحقق من صة معلوماته ثم يضغط على زر التسجيل.

التخصصات المطلوبة في وزارة العدل توظيف

لا ننسى أن نذكر لكم التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العدل: السياسة الشرعية، الشريعة، العدالة الجنائية، الأنظمة، الحقوق. القانون التجاري، القانون الجنائي، هندسة البرمجيات، المحاسبة، الإدارة المالية، المحاسبة القضائية، الخدمة الاجتماعية. الاجتماع، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء، القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى القانون الجنائي المقارن.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع تقديم وظائف وزارة العدل 1443. والتي سيبدأالتقديم فيها بتاريخ 10 أبريل 2022 من خلال موقع تقديم على وزارة العدل، كما بيّنا لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين إلى وزارة العدل تقديم وظائف.