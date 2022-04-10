تمويل شخصي مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين في المملكة

تمويل شخصي مصرف الراجحي، هو من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم الكثير من القروض المختلفة والمتنوعة، ويعتبر بنك الراجحي من البنوك السعودية ذات شهره كبيره وواسعه داخل الأراضي السعودية من خلال تقديمه لعدد كبيره من الخدمات المصرفية والإلكترونية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على احد هذه الخدمات الهامة وهى تمويل بنك الراجحي الشخصي والتي يمتلك عدد من المميزات منها سهولة اجرائات الحصول على القرض وأيضا فترة السداد الكبيرة التي تصل إلى خمس سنوات، تمويل مصرف الراجحي هو من اهم التمويلات التي يقبل عليها أعداد كبيره من المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث من خلال هذا التمويل يمكن عمل مشاريع صغيره أو شراء عقار وغيرها، قروض بنك الراجحي تتميز بانها متنوعه مثل القرض التمويل العقاري وتمويل السيارة وغيرها من القروض الأخري، وسوف نتعرف على تفاصيل تمويل شخصي مصرف الراجحي في السطور القادمة.

تمويل شخصي مصرف الراجحي

مصرف الراجحي هو من البنوك التي دائما ما تسعى إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية بل وتسعى إلى تطوير منظومتها من اجل مواكبة البنوك العالمية، ولهذا هناك الخدمات الإلكترونية الهامة منها تمويل مصرف الراجحي أونلاين والذي عن طريقه يمكن التقديم على طلب التمويل دون الذهاب إلى البنك، ومن مميزات البنك أيضا هو موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها مما يزيد الارتياح لدى عملاء البنك، هنا أيضا تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهو من القروض التي عليها إقبال كبير جدا، أما موضوع مقالتنا اليوم وهو تمويل شخصي مصرف الراجحي فسوف نتعرف على شروط هذا التمويل بالإضافة إلى خطوات التقديم على طلب قرض شخصي مصرف الراجحي.

شروط تمويل مصرف الراجحي

أولا أن يكون عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من الراتب الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

لا يقل الحد الأدنى عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

كيفية التقديم على طلب تمويل مصرف الراجحي