بوابة التجنيد الموحد | تسجيل الدخول القوات المسلحة وظائف وزارة الدفاع tajnidreg.mod.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة التقديم على الوظائف الجديدة عبر بوابة التجنيد الموحد، حيث يبحث المئات من المواطنين والمواطنات من الرجال والنساء عن وظائف وزارة الدفاع وطريقة التقديم عليها، وهذا بعد الإعلان الرسمي الخاص بوزارة الدفاع في الساعات القليلة الماضية عن فتح باب التقديم والتسجيل على وظائف وزارة الدفاع الجديدة وهذا للرجال والنساء في العديد من الوظائف في العديد من التخصصات ولمختلف المؤهلات، وهذا سواء لحملة الثانوية حتى حملة البكالريوس، وسنتابع معكم في هذا المقال الشروط المطلوبة وطريقة التقديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تجنيد وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عبر تغريدة في حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في الأوساط السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف وزارة الدفاع الجديدة، حيث فتحت باب التجنيد للرجال والنساء وهذا بدءا من رتبة رقيب حتى رتبة جندي.

حيث تم الإعلان عن تلك الفرص الوظيفية من يوم 9 رمضان 1443، وقد زاد البحث عن هذا الموضوع لسبب هام أن تلك الوظائف شاملة للرجال والنساء، وتشمل مؤهلات كثير وشهادات منها البكالرويس والدبلوم والثانوي.

شروط تقديم وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد الخاص بها عن الشروط المطلوبة للتقديم على تلك الوظائف، وهذه الشروط كالآتي، كما هو موضح:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدم سعودي الجنسية.

ثم يجب أن تكون بلد المنشأ هي السعودية، وهذا باستثناء النشأة خارج المملكة مع الوالد في خدمة المملكة.

أن يكون المتقدم محصنا تحصينا كاملا بالتطعيمات.

امتلاك المؤهل المطلوب في الوظيفة المتقدم عليها.

حسن السير والسلوك، والأ يكون قد حكم على المتقدم سابقا في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لائق طبيا للخدمة العسكرية.

يجب ألا يكون المتقدم موظفا بالفعل في أحد الوظائف الحكومية أو العسكرية.

وقد تحدثنا معكم عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443، فتابعوا معنا.

تسجيل الدخول القوات المسلحة tajnidreg.mod.gov.sa

ويمكنك التقديم على الوظائف عن طريق اتباع الخطوات التالية: