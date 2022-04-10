عاجل:- مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443 وكيفية التسجيل في المعاش عبر sbis.hrsd

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443 وكيفية التسجيل في المعاش عبر sbis.hrsd نقدمها لكم، حيث يتساءل الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية عن مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث أنه من المقرر صرف الدفعة التالية خلال الأيام الجارية بعد ما تم الإعلان عن إيداع الأموال الخاصة بتلك الدفعة داخل الحسابات البنكية، لذا قام الكثير من المستحقين داخل الدفعات الحديثة والذين قاموا بتسجيل طلباتهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، داخل المملكة السعودية والتي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية السعودية، بالبحث عن مواعيد نزول الراتب الخاص بهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم.

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور رمضان 1443

بعد ما توقف العمل داخل منصة الضمان الاجتماعي قامت وزاره الموارد البشرية بالمملكة السعودية الإعلان عن انشاء منصة جديده يمكن من خلالها متابعه الاخبار المتعلقة براتب الضمان الاجتماعي المطور، يتم من خلالها استقبال الطلبات الخاصة بطلب معاش الضمان المطور بالإضافة الى الاستعلام عن مدى احقيه الأشخاص للحصول على هذا الضمان فضلا عن معرفه موعد نزول الضمان ومقدار الراتب المقرر الحصول عليه من قبل كل فرد من المستحقين للضمان.

قامت بعض المصادر المسؤولة داخل الوزارة بالإعلان عن مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث أشارت إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المعاش في بداية كل شهر هجري، كما أعلنت أن موعد صرف الدفعة الحالية سيبدأ مع حلول شهر رمضان، وذلك في يوم 2 رمضان لعام 1443 ه‍ كما أشارت إلى أن الدفعة القادمة التي من المقرر صرفها خلال شهر شوال، سيتم نزول المعاش الخاص بهم قبل حلول غرة شوال أي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

كيفية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل داخل هذا النظام يجب عليهم اتباع عدد من الخطوات، والتي تتمثل في الآتي: