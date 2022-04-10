نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة الالكترونية تساعدك ب5000 ريال يتم تحويلها لحسابك فور طلب سلفة في المقال التالي
تزداد عمليات البحث الأخيرة حول تمويل شخصي من قبل منصة سلفة الإلكترونية بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تمنح منصة سلفة اى مواطن يطلب منها اخذ سلفة فورية وحتى 5000 ريال كتمويل سريع إذا توفرت الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على طلب سلفة وكيفية التقديم على طلب سلفة، ويحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر ومتطلبات الشهر الكريم،وخصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية، وتعتبر سلفة كتمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، وحتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري.
شروط الحصول على سلفة:
- يشترط ان يكون المستفيد سعودي الجنسية من الأصل.
- ويشترط ان يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.
- وكما يشترط أن لايقل الراتب فى الشهرعن 5 ألف ريال سعودي .
- ويشترط أيضا على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.
كيفية التقديم على طلب سلفة :
يتسائل العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل منصة سلفة عن خطوات التقديم لذلك نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم على طلب سلفة في خطوات وهي:
- ادخل على رابط منصة سلفة الإلكترونية
- الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد في حالة رغبة المتقدم في الحصول على التمويل لأول مرة.
- ثم تقوم بتحديد فترة السداد وقيمة المبلغ الذي يمكن سداد القرض من خلاله.
- التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ورفع المستندات التي تثبت صحة ذلك.
- تحديد المبلغ المطلوب وكيفية السداد على كم شهر يتم السداد، علماً بان السداد يتم حسب دخل المتقدم الشهري
- تقوم الإدارة بمراجعة كافة البيانات التي قام المستفيد بإدخالها
- تقوم بإرسال الموافقة في حالة أحقية السمتفيد وتقوم بعد ذلك بإيداع المبلغ التمويلي الخاص بك في حسابك البنكي داخل المملكة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة الالكترونية تساعدك ب5000 ريال يتم تحويلها لحسابك فور طلب سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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