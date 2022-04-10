منصة سلفة الالكترونية تساعدك ب5000 ريال يتم تحويلها لحسابك فور طلب سلفة

تزداد عمليات البحث الأخيرة حول تمويل شخصي من قبل منصة سلفة الإلكترونية بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تمنح منصة سلفة اى مواطن يطلب منها اخذ سلفة فورية وحتى 5000 ريال كتمويل سريع إذا توفرت الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على طلب سلفة وكيفية التقديم على طلب سلفة، ويحتاج الكثير من المواطنين لطلب سلفة سريعة لسد احتياجات الأسر ومتطلبات الشهر الكريم،وخصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية، وتعتبر سلفة كتمويل نقدي كامل لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم، ولحسن الحظ يتوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، وحتى يستفيدو منها في قضاء نواقصهم وحل مشاكلهم المادية، إيداع فوري وتسهيل للسداد الشهري.

شروط الحصول على سلفة:

يشترط ان يكون المستفيد سعودي الجنسية من الأصل.

ويشترط ان يتراوح عمر المتقدم بين 23 – 60 عام.

وكما يشترط أن لايقل الراتب فى الشهرعن 5 ألف ريال سعودي .

ويشترط أيضا على الموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم.

كيفية التقديم على طلب سلفة :

يتسائل العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل منصة سلفة عن خطوات التقديم لذلك نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم على طلب سلفة في خطوات وهي: