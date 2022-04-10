نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والاستعلام عن مبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص، ولذلك جاء من نضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين الجدد إثبات استقلالية المسكن لجميع الأفراد الذين قد بلغ عمرهم 18 عاماََ، أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة لإيداع مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدعم وذلك من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي وخصوصاََ موقع تويتر، ومن الجدير بالذكر أن من خلال موقع ثقفني سوف نعرض ضوابط برنامج حساب المواطن للمستفيدين، وموعد صرف الدفعة الجديدة للمواطنين السعوديين، ويمكن على المستفيدين والمستفيدات الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن.

ضوابط برنامج حساب المواطن :

في الفترة الأخيرة أعلن برنامج حساب المواطن على العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، ولذلك يجب على جميع المواطنين السعوديين تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين والمستفيدات الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، ولذلك تم الإعلان على أن تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين لحصولهم على الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني حساب المواطن، من خلال كلمة المرور واسم المستخدم أيضاََ. ثم بعد ذلك الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية. يجب إدخال قيمة الدخل الشهري. يجب على المستفيد إدخال عدد أفراد الأسرة. يجب على المستفيد النقر على كلمة احسب لتحصيل على مبلغ حساب المواطن المتوقع.

موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين والمستفيدات من الدعم المادي المخصص، حيث أن تم الإعلان على موعد صرف الدفعة الجديدة يوم الأحد القادم الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، ولذلك تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، حيث أن أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة، يجب على المستفيد من الدعم المادي الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن للمستفيدين.

بدء حساب المواطن إيداع الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن للمستفيدين المستحقين بالمملكة العربية السعودية، على أن سوف يتم بدء الصرف ابتداء من يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية، وأكد حساب المواطن علي أن يتم الصرف اليوم الموافق 10 أبريل الجاري 2022م حيث أن تم نزول الدعم في جميع حسابات المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين من برنامج حساب المواطن بالمملكة.