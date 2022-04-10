طلب الاستعلام عن تأشيرات العمالة المنزلية مكتب العمل وزارة الموارد البشرية بالمملكة 1443

طلب تأشيرات استقدام عمالة منزلية مكتب العمل، السعودية هي خدمة من إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتتيح لمستفيدي إصدار تأشيرات عمالة منزلية تعمل منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إضافة عدد من الدول الجديدة للاستقدام في العام الحالي 2022، كما تحرص على أن تكون الدول الجديدة المصدرة للعمالة المنزلية ذات جودة مناسبة للعائلة السعودية، اعتماداً على دراسات ومعايير عدة؛ ومنها: (الأوبئة، نسبة الجرائم، اللغة، المستوى التعليمي، تكلفة الاستقدام المتوقعة، الرواتب، وغيرها)، ونتابع معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول طلب تاشيرات العمالة المنزلية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كما اننا نرصد التفاصيل والشروط الكاملة حول التفاصيل اللازمة للتمكن من طلب التأشيرة في المملكة.

إصدار تأشيرة إلكترونية للعمالة المنزلية

أصبحت طلبات استخراج التأشيرات وتقديم طلبات الاستقدام إلكترونيا تتم في دقائق معدودة وهى خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكن المستفيد من إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر بوابة (مساند)

حيث يمكن لصاحب العمل تقديم طلب تأشيرة إلكترونية بعد أن يتأكد من توفر جميع المتطلبات والتي تم تحديدها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالقدرة المالية حسب الحالة الإجتماعية والمهن المسموح بها وعدد التأشيرات المسموح به لكل فئة حسب الشروط المحددة

المتطلبات

.إرفاق (إثبات القدرة المالية).

.صورة من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية.

.دفع رسوم التأشيرة.

خطوات طلب تأشيرات استقدام عمالة منزلية

.سجل دخولك على بوابة مساند.

.اختر (إصدار تأشيرة إلكترونية)؛ والتي تصدر خلال 24 ساعة.

.بعد 3 أيام يتم تفعيل التأشيرة لدى وزارة الخارجية.

.ابحث من خلال مساند عن مكاتب الاستقدام المناسبة.

.إذهب إلى خدمة (التعاقد الإلكتروني) من بوابة مساند.

.أدخل بيانات التأشيرة المطلوبة.

.أدخل بيانات القدرة المالية.

.إرفاق المستندات المطلوبة.

.وافق على الإقرار والتعهد، ثم انقر على (إرسال).

رسوم طلب تأشيرات استقدام عمالة منزلية

بموجب قرار وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تكون رسوم تأشيرات استقدام عمالة منزلية” 2157,0″ سعودي، ويتم الدفع عن طريق سداد.