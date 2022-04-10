تقديم وزارة الدفاع 1443 بوابة التجنيد الموحد للتقديم على الوظائف للرجال والنساء

تقديم وزارة الدفاع 1443، بدأت عمليات البحث تزداد في الآونة الزمنية الاخيرة عن رابط وكيفية تقديم وزارة الدفاع 1443، وخاصة منذ ان تم الاعلان من قِبل المصادر المسؤلة عن الموعد الرسمي لفتح باب التقديم الالكتروني للوظائف التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من رتبة رقيب حتى رتبة جندي للرجال والنساء، وقد اشارت المصادر المسؤلة في بيان رسمي لها انة من المقرر ان يتم فتح باب التقديم على هذة الوظائف من يوم الاحد الموافق العاشر من شهر ابريل 2022 والتاسع من شهر رمضان 1443، وفي ضوء خدماتنا التي نقدمها لكم عبر موقعنا ثقفني الاخبار فسوف نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم على وظائف وزارة الدفاع، فتابعو.

تقديم وزارة الدفاع 1443

شهدت الساعات القليلة الماضية أعلان رسمي من قِبل وزارة الدفاع والتي تتمثل في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، عن فتح باب تقديم وزارة الدفاع 1443 عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية “رجال ونساء” للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة “رقيب” حتى رتبة “جندي”، وكما ذكرنا لكم ان التقديم سيفتح مباشرةً مع صباح يوم الاحد، وقد اشارت المصادر الى انة يجب على المتقدم ان يكون حاصلاً على احد المؤهلات التالية “شهادة بكالوريوس، دبلوم، ثانوية عامة”، مع النظر بأنة هناك بعض التخصصات المطلوبة للرجال فقط وهناك ايضاً تخصصات ممطلوبة للنساء فقط، وقد جائت التخصصات كما سنعرضها لكم الآن:

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443

في ظل سعي الحكومة السعودية الى رقمنة جميع الخدمات وجعلها الكترونية للتسهيل على المواطنين في الاستفادة من هذة الخدمات، تم تفعيل رابط بوابة القبول الموحد، والذي سيتم من خلالة تقديم وزارة الدفاع 1443 من خلال ادخال البيانات الخاصة بالمتقدم\ة، ليتم ارسال طلب التقديم الى وزارة الدفاع وانتظار الرد سواء بالقبول او الرفض، وفي حالة القبول سيتم التواصل مع القبولين واخبارهم بالاجارائات التي يجب اتخاذها لإستكمال التقديم.