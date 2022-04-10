كيفية الإستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة والفئات المستفادة من المساعدة

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط للاستعلام عن وجودك من المستفيدين فى كشوف صرف المساعدات المقطوعة، ومن خلال عدة خطوات يتم اجرائها سوف تتاكد من وجود اسمك من الاسماء المستفيدة من المساعدة المقطوعة وهو ماسوف نوضحها بالمقال وكما نوضح بالمقال ايضا الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة وكما سنوضح شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ونوضح كذلك كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة لمن لم يسجلوا حتى الان، وخاصة بعد التعديلات الجديدة التي تهدف إلى وصول الدعم المالي والمساعدات إلى المواطنين الأكثر حاجة من البسطاء والفقراء والمحتاجين محدودي الدخل، حيث تصرف المساعدات المقطوعة مرة واحدة سنوياً إلى المواطنين الذي قاموا بالتسجيل وتم قبول طلب المساعدة الإلكتروني، حيث أصبح الآن بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدات المقطوعة التقديم إلكترونيا، وينتظر الكثير من المواطنين المساعدة المقطوعة، وخاصة في شهر رمضان وقد كانت تصرف مرة ومرتين في العام في السنوات الماضية ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لها لأربعة سنوات، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية بالاتفاق مع الجهات العليا بالمملكة بالاتفاق على صرف المعونة لفئات معينة من مواطني الشعب، حيث يستفيد من صرف الإعانات المالية، الشهرية أو السنوية أو التي تصرف لمرة واحدة، لأصحاب الدخل المنخفض والمعاشات ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من المساعدات المقطوعة:

مواطني المملكة ذو الدخل المحدود من العاملين والفقراء.

المطلقات والأرامل واليتامى والمهجورات الذين ليس لديهم أي دخل أو لا احد يعولهم.

الأفراد المدينين وغير القادرين على سداد هذا الدين.

المرضى والغير قادرين على الحصول على خدمات علاجيه خاصة.

الأشخاص الحاصلين على منح دراسية خارج البلاد وغير قادرين على الأنفاق.

أسر المسجونين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدات المقطوعة:

يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يبدأ عمر المتقدم من 35 عام فيما فوق

من أهم الشروط أن يكون راتب المتقدم أقل من الدخل المانع.

ويشترط على المتقدم المستقل (الأعزب) أن يقل دخله عن ثلاث آلاف ريال سعودي، ويشترط أن يقل دخل المتقدم (المتزوج) عن 8680 ريال سعودي.

ويشترط عدم توافر لدي المتقدمين سجلات تجارية.

كيفية التقديم في المساعدات المقطوعة إلكترونيا:

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم عليك بالضغط على أيقونة (التسجيل مستخدم جديد).

ثم تقوم بعمل إنشاء حساب من خلال تسجيل البيانات المطلوبة مثل (تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال).

ثم عليك بتسجيل كلمة المرور.

ضرورة كتابة رمز التحقق.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تقوم بكتابة الدخل الشهري.

ثم تقوم بتسجيل البيانات البنكية.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة: