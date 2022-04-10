سجل واحصل على إعانة من منصة الإحسان الخيرية كمستفيد عبر الرابط الرسمي وشروط التقديم

فى هذه الايام المباركة من الشهر الكريم يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن رابط منصة احسان لما تقوم به المنصة فى مساعدة الاسر الفقيرة وللاسر المتبرعة حيث تعتبر مؤسسة مؤتمنه على اموال المتبرعين لتوصيلها للمستحقين من الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا، حيث تعتبر منصة إحسان الخيرية المتواجدة داخل المملكة من المنصات الإلكترونية التي تساند جميع الجهات الخيرية و تدعمها داخل المملكة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح شروط الحصول على المساعدة من منصة احسان وكيفية التقديم للحصول على المساعدة واهم مزايا منصة احسان، حيث تحصل على التمويل والدعم من قبل العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات ورجال الأعمال ومنهم ولي العهد محمد بن سلمان ، وتهدف لتقديم التبرعات المالية للفئات العمرية الأكثر احتياجا من المواطنين السعوديين في جميع أنحاء مناطق المملكة ، وتحرص على مساعدة أكبر عدد من المواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض ومحدودي الدخل كما تقدم المنصة الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة و التبرعات والتواصل مع الكثير من الاسر الاكثر احتياجا للمساعدة.

كيفية التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمستفيد:

ادخل على رابط منصة الإحسان الخيرية .

ثم تقوم بعد ذلك بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم عليك بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب.

انتظر سوف تظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة الاسم و رقم الهوية و رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

يقوم الشخص المتقدم بإدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

انتظر سوف يتم ارسال رسالة تؤكد تسجيل الدخول.

الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدة منصة الإحسان الخيرية:

يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية بالإضافة إلى إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يمكن التقديم في حالة كونه من الفئات المستفيدة وهي (محدودي الدخل أو يكون صاحب الدخل المنخفض).

من أهم الشروط هي امتلاك المتقدم بريد إلكتروني نشط للتسجيل في المنصة للحصول على الدعم بالإضافة إلى كتابة رقم الجوال السعودي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

كيفية التسجيل في منصة الإحسان الخيرية كمتبرع: