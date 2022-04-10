نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 شهر أبريل وفقاً لشركة أرامكو Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين في السعودية 2022، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي زاد عنها البحث في الساعات القليلة الماضية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك حيث يسعى الجميع إلى معرفة جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 الخاصة بشهر أبريل والتي من المقرر إعلانها في الأيام القليلة القادمة، فلم يتبقى أقل من يومين فقط على إعلان هذه الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ومشتقاته الأخرى حيث تعتمد شركة Aramco السعودية على نظام شهري بدلًا من النظام ربع سنوي الذي كانت تعتمده الشركة في وقت سابق فبدأت الشركة في تحديد الأسعار مع بداية كل شهر ميلادي جديد ويطبق لمدة شهر كامل ومن ثم يتم تحديث هذه الأسعار.

جدول اسعار البنزين في السعودية 2022

وفي ظل البحث المتزايد في الفترة الأخيرة حول جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 فنقدم لكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري المميز كل التفاصيل الخاصة بجميع أسعار البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر هي المعتمدة في الوقت الحالي وبداية من يوم 10 مارس ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى يوم 10 أبريل، وكانت الأسعار قد شهدت استقرار كبير في الفترة الأخيرة حيث كانت قد سجلت الآتي:-

سجل سعر اللتر من الديزل نحو 0.63 ريال سعودي.

وسجل سعر اللتر الواحد من الغاز الطبيعي نحو 0.75 ريال سعودي.

أما عن سعر اللتر الواحد من بنزين 95 نحو 2.33 ريال سعودي.

وسعر اللتر الواحد من بنزين 91 فسجل نحو 2.18 ريال سعودي.

فيما سجل سعر اللتر الواحد من الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

وسجل سعر الديزل نحو 0.52 ريال سعودي / لتر.

سعر البنزين في السعودية 2022 لشهر أبريل

وبعد أن تعرفنا على جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 التي يتم العمل بها في الوقت الحالي فنتعرف على موعد إعلان الأسعار الجديدة الخاصة بشهر أبريل من عام 2022، حيث أنه من المقرر اعتماد الأسعار الجديدة من البنزين في يوم العاشر من شهر أبريل الجاري لعام 2022 ويتم بدء العمل بها في يوم الحادي عشر من الشهر نفسه وحتى يوم 11 مايو المقبل من عام 2022 وذلك على مستوى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية 2022 شهر أبريل

ينتظر المواطنون السعوديون اليوم تحديث اسعار البنزين الجديدة في السعودية 2022 شهر أبريل، ومن المتوقع ان تكون الاسعار الجديدة مرتفعه عن الشهر السابق، ومن المقرر ان ارامكو السعودية تقوم بتحديث الاسعار مساء يوم ١٠ من كل شهر ويتم تطبيقها في اليوم التالي ١١ من نفس الشهر ويتم العمل بها بالسعودية، وسوف نقوم بتحديث الموضوع عندما يتم الاعلان عن الاسعار الجديدة وفقاً لشركة ارامكو السعودية، تابعونا.