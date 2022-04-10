موعد الموافقة على المقطوعة insurance/order_inquery والتي يستمر التساؤل عنه عبر مراكز الاتصال والعناية بالعملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد العديد من القرارات الجديدة وتحديث البيانات التي أعلنت عنها الوزارة في خلال الشهور الماضية، وينتظر مستفيدي المقطوعة الذين قاموا بتسجيل طلباتهم في الأوقات الماضية وتحديث بياناتهم أيضا بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية التعرف على موعد قبول الطلب.

موعد الموافقة على المقطوعة insurance/order_inquery والاستعلام عن الحالة برقم الطلب

يتابع الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي والمسجلين فيها التعرف على حالة الطلب والذي يتم الإعلان عنه بعد أن يتم الإعلان عن تحديد موعد الموافقة على المساعدة المقطوعة، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من القرارات الجديدة وتعديل شروط الاستحقاق للمستفيدين والتي تكون كالتالي:

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وجميع مستفيدي وارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جديد والانتقال بالمعلومات وقاعدة البيانات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

فتح باب التسجيلات الجديدة للضمان المطور والإعلان عن المقبولين على مراحل خمسة.

إتاحة تحديث البيانات للمستفيدين بالنظام القديم والتسجيل الجديد حتى مايو 2022.

موعد الموافقة على المقطوعة 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسماح بتحديث البيانات إلا أنها علقت بشكل مؤقت التسجيلات الجديدة في طلب المساعدة المقطوعة واكتفت بالتسجيلات القديمة، وأعلنت الوزارة أنها لم تلغي مقطوعة الضمان الاجتماعي بالرغم من توقفها لأربعة سنوات متتالية، وتقوم الوزارة بتحديد موعد جديد للموافقة على المقطوعة وفق عدد من المقومات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية الاستعلام عن حالة المساعدات المقطوعة برقم الطلب

يقوم المستخدم بالاستعلام عن حالة المساعدة المقطوعة عبر الرابط المخصص. يتم الدخول برقم السجل المدني للمستخدم. يقوم بتسجيل رقم الطلب. يتم اختيار ايقونة “عرض”. تظهر حالة الطلب (مقبول – قيد التحقق – مرفوض).

أرقام تواصل مع الوزارة