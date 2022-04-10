اصبغي شعرك لون ذهبي بالكركم والنتيجة ناجحة 100%

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اصبغي شعرك بالكركم، مع إقتراب موسم الأعياد تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلى صبغ شعرهن بالصبغات الكيماوية لكي يحصلوا على الألوان التي يرغبون بها والتي تضر كثيرا بصحة الشعر وتؤدي إلى تلفه وتساقطه ولكن اليوم سوف نقدم لكم وصفة طبيعية لتفتيح لون الشعر والحصول على لون أصفر ذهبي رائع وفي نفس الوقت ستحصلين على تغذيتة جبارة لشعرك.
تعمل هذه الوصفة على إزالة قشرة الشعر وتعمل على تغذية الشعر ومنع تساقطه وتعطي الشعر نوعمة وطراوة وصفة اليوم المكون الأساسي بها هو الكركم المتواجد داخل كل منزل والذي له فوائد لا حصر لها للشعر نذكر منها:
- الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعالج من تساقط الشعر.
- الكركم يحتوي على عناصر مضادة للبكتريا.
- الكركم يعمل على تنظيف فروة الرأس وبالتالي يعمل على إزالة القشرة.
- والمكون الثاني في الوصفة هو البيض ومن المعروف أن البيض يدخل في وصفات كثيرة للشعر فهو يقوي بصيلات الشعر كما أنه يحتوي على الكثير من البروتينات ويحتوي البيض على فيتامين دي الذي ينعم ويغذي الشعر.
مكونات صبغ الشعر باللون الذهبي بإستخدام الكركم:
- بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 5 ملاعق كبيرة من الكركم.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح.
- كبسولة من فيتامين إيه.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة تحضير صبغة للشعر باللون الذهبي بإستخدام الكركم:
- نقوم بإحضار وعاء عميق بلاستيكي ونضع فيه البيضة ونقوم بمزجها جيدا بإستخدام شوكة أو المضرب اليدوي.
- ثم نقوم بإضافة الكركم ونستمر بالمزج وعندما يختلط الكركم بالبيض جيدا.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون وخل التفاح ونقوم بمزجهم جيدا.
- ثم نضيف الزبادي وكبسولة الفيتامين ونقوم بتغطية الوصفة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- وفي هذه الأثناء نقوم بغسل الشعر جيدا بالشامبو للتخلص من أي زيوت ودهون عالقة به ويتم تجفيفه جيدا من الماء.
- ثم نقوم بوضع الوصفة على الشعر من أول جذور الشعر حتى الأطراف.
- يتم توزيع الوصفة على الشعر جيدا ويتم لف الشعر وتغطيته بغطاء الشعر البلاستيكي ونتركه لمدة ثلاث ساعات.
- ثم يتم غسل الشعر جيدا بالبلسم أو شامبو الأطفال الخالي من الكيماويات وسوف تحصلين على شعر ذهبي لامع طبيعي وصحي ومغذي.
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