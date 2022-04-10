بسبوسة الشوفان المشبعة اعمليها للرجيم وهتاكلي منها براحتك

بسبوسة الشوفان المشبعة، البسبوسة من أنواع الحلويات التي يعشقها الكثيرين ولكنها تسبب السمنة وغير صحية لمرضي السكر والأمراض المزمنة ولكي يستمع الجميع منا بأكل البسبوسة الشهية واللذيذة ولكن دون أن نسمن وتكون مناسبة لمرضى السكر سوف نقوم بتقديم البسبوسة الصحية والتي يستطيع أي شخص تناولها بكل حرية وبدون أي ضرر للجسم أو الصحة اليوم سوف نقدم بسبوسة الشوفان بدون سميد وبدون دقيق أبيض وبدون سكر.

مكونات تحضير بسبوسة الشوفان الصحية:

2 كوب من الشوفان المطحون.

ربع كوب من اللوز المطحون.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف كوب من جوز الهند المطحون.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي أو اللبن الرايب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لوز أو بندق لتزين البسبوسة.

طريقة تحضير بسبوسة الشوفان الصحية:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به عسل النحل الأبيض ثم نضيف الزبدة الذائبة والفانيليا.

نعمل على مزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتى يختلط العسل مع الزبدة.

ثم قومي بإضافة الزبادي ونقلب ونضيف جوز الهند واللوز المطحون.

اعملي بتقليبهم جيدا ثم نضيف البيكنج بودر ونقوم بإضافة الشوفان بالتدريج مع التقليب.

بعد ذلك نقوم بالعجن بواسطة اليد ونقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم.

نضع فيها خليط البسبوسة بالشوفان ونقوم بتقطيعها إلى مربعات متساوية.

نزين كل مربع باللوز أو البندق حسب الرغبة ونقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

مكونات تحضير الشربات:

وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز شربات البسبوسة الصحي الخالي من السكر ولتحضير الشربات نحتاج إلى:

كوب كبير من الماء.

ثلاث ملاعق من عسل النحل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الزهر.

تحضير الشربات: