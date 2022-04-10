نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير السعودية على الأجهزة والهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة مكتبة الجرير من أحسن شركات البيع المباشر في مجال الأجهزة الإلكترونية وهواتف الذكية والشاشات وبرامج الحاسب الآلي والتي تلبي توقعات عملائها بتقديم خصومات وتخفيضات هائلة وسوف نستعرض سويا أهم أسعار الأجهزة الإلكترونية لدى شركة الجرير: عروض شركة الجرير على الساعات الذكية أبل ريجولر نايكي سبورت باند سوار معصم الجيل إس أي الإصدار 44 متوافق مع ساعة أبل واتش الجيل السابع والجيل السادس متوفرة بسعر 229 ريال سعودي. فيفه مادريد فنتوركس سوار معصم الجيل إس أي 44 متوافق مع ساعة أبل واتش الجيل السابع والجيل السادس متوفرة بسعر 129 ريال سعودي. أبل رابط جلد سوار معصم الجيل إس أي 44 متوافق مع ساعة أبل واتش الجيل السابع والجيل السادس ومتوفرة بسعر 449 ريال سعودي. شاومي ردمي واتش 2 لايت مزودة بجي بي إس متوفرة باللون الأزرق مع حافظة بلاستيكية ومعها خصم 21% ليصبح سعرها 249 ريال سعودي بدلا من 319 ريال سعودي. عروض شركة الجرير على أجهزة المنزل الذكي تابلت هواوي بخصم 18% ليصبح سعره 1499 ريال سعودي بدلا من 1849 ريال سعودي. شاشة ألعابمت متوفرة بخصم 37% ليصبح سعره 1699 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال سعودي. طابعة HP بخصم 32% ليكون سعرها بعد الخصم 259 ريال سعودي بدلا من 379 ريال سعودي. راوتر محمول 4G من هواوي متوفر بخصم 24% ليصبح سعره بعد الخصم 249 ريال سعودي بدلا من 329 ريال سعودي. أبل ماك بوك إير 13 إم 1 ريتنا كمبيوتر محمول بحجم 13 بوصة شريحة إم 1 ثمانية النوي مع محرك عصبي 6 متوفر بخصم يبلغ 12% ليصبح سعره بعد الخصم 5399 ريال سعودي بدلا من 6199 ريال سعودي. أبل أيباد إير 9 الجيل الرابع كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع بحجم 10.9 بوصة بسعة تخزين 64 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي والوردي متوفر بخصم 11% ليكون سعره بعد الخصم 2999 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي. تلفزيون ذكي بحجم 58 بوصة متوفر بخصم كبير جدا يبلغ 58% ليصبح سعره 1799 ريال سعودي بدلا من 4349 ريال سعودي. تلفزيون ذكي بحجم 55 بوصة متوفر بخصم هائل يبلغ 45% متوفر بسعر 1649 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي. قرص صلب 3TB متوفر بخصم يصل إلى 23% ليصبح سعره بعد الخصم 309 ريال سعودي بدلا من 449 ريال سعودي.

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