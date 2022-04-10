نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية وشروط التسجيل مستفيد أو متبرع بمنصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية وأهم مزايا المنصة ١٤٤٣ في المقال التالي

تعتبر منصة إحسان الحيرية من أهم ،أشهر ،وأكبر المنصات الخيرية بالمملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بجمع التبرعات من جميع أنحاء المملكة من المتبرعين ،وتقديمها للأسر الأكثر إحتياجا ،فهي تعتبر بمثابة وسط بين المتبرع ،والمستفيد ،فهى مشهورة بالصدق ،والأمانة مما يجعل المتبرعين يثقوا بها ويتبرعوا لها ، حيث أنهم يثقوا بأن تبرعهم سوف يصل لمن يستحق. كيفية التسجيل في منصة إحسان الخيرية التسجيل علي رابط منصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية الرسمي .

ثم الدخول علي الصفحة الرسمية ،والضغط علي كلمة إنشاء حساب .

ثم كتابة الإسم الشخصي ،ورقم الهوية الوطنية .

وبعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك ،وأيضا رقم الهاتف المحمول.

الضغط علي زر إنشاء حساب جديد

سوف تصل لك رسالة تحقيق علي الهاتف المحمول الخاص بك ،المسجل علي المنصة.

يجب كتابة الرمز في المكان الخاص به ،وذلك لتنشيط الحساب .

وأخيرا: يتم عملية تسجيل الدخول للحساب بكل سهولة ،ويسر في منصة إحسان الخيرية . شروط إستحقاق في منصة إحسان الخيرية الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية يجب علي الشخص المستحق، أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية .

يجب أن يكون لدي المستحق بريد إلكتروني مفعل ،وذلك لتواصل معه المنصة عن طريقة.

يجب علي الشخص المستحق التواصل الدائم مع المنصة .

يجب علي الشخص المستحق، أن يكون مسجلا في إحدي الجمعيات المرتبطة بمنصة إحسان الخيرية .

يجب علي الشخص المستحق ،تقديم الأوراق المطلوبة للحصول علي الدعم من المنصة. طريقة التبرع عبر منصة إحسان الخيرية التوجه مباشرا إلي الموقع الرسمي لمنصة إحسان الخيرية. يمكن للشخص المتبرع إختيار الفئة التي يفضل التبرع لها. يجب علي التبرع تحديد المبلغ المراد التبرع به ،في الخانة المخصصة له. ثم الضغط علي أيقونة التبرع الأن وأخيرا:يجب علي المتبرع الضغط علي أيقونة تأكيد ،حتي تتم عملية التبرع بكل نجاح أهم مزايا منصة إحسان الخيرية السعودية يمكن التبرع عن طريق بطاقة الائتمان.

يوجد سرية تامة علي المعلومات الخاصة بالمتبرع ،ولا يمكن الإفصاح عنها.

يمكن التبرع للمنصة ،في أي وقت ،ومكان بكل سهولة ،ويسر .

تتسم منصة إحسان السعودية بالمصدقية ،والأمانة ،التي تجعل المتبرعين يثقوا بها .

تسعي المنصة في تقديم التبرعات للأسر الأكثر إحتياجا. عمر شويل - جدة كيفية وشروط التسجيل مستفيد أو متبرع بمنصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية وأهم مزايا المنصة ١٤٤٣ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية وشروط التسجيل مستفيد أو متبرع بمنصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية وأهم مزايا المنصة ١٤٤٣ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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