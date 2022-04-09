تغيير مهنة سائق خاص في السعودية 1443 الخطوات والشروط

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عمر شويل - جدة تغيير مهنة سائق خاص في السعودية 1443، إن من أهم الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني هي خدمة تغيير مهنة السائق الخاص، ويتم ذلك من خلال منصة أسمها أبشر، التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

ويتجه الكثير من المقيمين في المملكة في المملكة العربية السعودية إلى هذه المنصة لتعديل مهنة السائق الخاصة، أو أي مهن أخرى، وذلك باتباع بعض الخطوات وتوافر بعض الشروط التي سوف نتناولها الآن.

خطوات تغيير مهنة سائق خاص في السعودية 1443

لا يستطيع السائق الخاص تغيير مهنته إلى سائق عام، أو إلى أي مهنة أخرى إلا بعد موافقة الكفيل.

وتتم الخطوات لهذا التغيير من خلال حساب هذا الكفيل، ويتقدم لتغيير مهنته بعد الدخول إلى منصة أبشر باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول لمنصة أبشر. اختيار أبشر أعمال. ثم الضغط على الخدمات التفاعلية. ثم اختيار تعديل المهنة. ومن قائمة المكفولين، يتم الضغط على اسم العامل الذي يرغب في تغيير مهنته. ثم البحث عن المهنة الجديدة التي يرغب التغيير لها، مثل اختيار سائق عام. الضغط بالموافقة على كل الأحكام والشروط. ثم تقوم بدفع الرسوم لتعديل المهنة. ثم تأكيد طلب التغيير. وبعد ذلك يتوجه السائق إلى مقر الجوازات، ليستلم الإقامة التي تغيير العمل فيها إلى عمل جديد في الوقت المحدد له.

شروط تغيير عمل سائق خاص في السعودية 1443

هناك العديد من شروط تبديل مهنة السائق الخاص في السعودية 1443، ومنها ما يلي:

ألا يكون للمقيم أي مخالفات مرورية، وإن كان هناك مخالفات عليه القيام بتسديدها قبل تقديم طلب التغيير.

أن تكون صلاحية الإقامة لازالت سارية، وليست منتهية.

أن يكون المقيم قد استمر في المهنة التي يريد تغييرها في الإقامة على الأقل ثلاثة شهور.

يلزم أن تكون المهنة التي يرغب المقيم في التحويل إليها أن تكون ضمن المهن التي يحتاجها سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

أن تتم الموافقة واعطاء التصريح للمقيم بتغيير المهنة.

ويستطيع الكفيل أن ينقل كفالة السائق إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر العمل ويظل تحت كفالته، وذلك عن طريق منصة أبشر الالكترونية للخدمات والتابعة لوزارة الداخلية، ولابد أن يكون للكفيل حساب على تلك المنصة.