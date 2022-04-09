نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل 2022 الجديدة المعلنُة من ارامكو اليوم الاحد 10/4/2022 بنزين 91 و95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل، متبقي من الزمن يومين أو أقل وتصدر شركة أرامكو إعلانا بالأسعار الجديدة للبنزين في السعودية لشهر ابريل التي سيتم التعامل بها، حيث تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة يوم العاشر من كل شهر، هذا وينتظر الجميع الأسعار الجديدة للبنزين، وسيتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم الحادي عشر من شهر إبريل الحالي الموافق ليوم الأحد، كما من المقرر أن يتم العمل بهذه الأسعار الجديدة داخل محطات الوقود بالمملكة حتى اليوم العاشر من الشهر القادم، وسنقدم لكم أسعار البنزين حاليا في المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر ابريل

من المقرر ان تقوم شركة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في المملكة يوم الأحد القادم، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من يوم الاثنين القادم، وينتظر الجميع قائمة التحديثات بالأسعار الجديدة، وتأتى قائمة التحديثات بعد المقارنة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للبنزين، كما شهدت أسعار النفط والبنزين ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، وتدور الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير البنزين المحلي بالمملكة بالعوامل الخارجية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022

حتى الآن لم تعلن شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة، بينما ينتظر الجميع حول العالم الأسعار الجديدة التي ستصدرها شركة أرامكو خلال يومين، حيث تعتبر شركة أرامكو شركة رائدة في مجال البنزين حول العالم ومقرها السعودية ويقوم بإتباع الأسعار الجديدة جميع محطات البنزين والوقود حول العالم، والأسعار الحالية هى أسعار قامت بإصدارها شركة أرامكو من قبل يوم العاشر من الشهر الماضي شهر مايو لهذا العام وهى؛

سجل اليوم سعر لتر بنزين 95، 33 ريال سعودى للتر.

كما سجل سعر بنزين 91 اليوم 2.18 ريال سعودى.

كما سجل سعر الكيروسين 70 هللة سعودى للتر.

ومن المتوقع بأن يتم تطبيق الأسعار التي سيتم الإعلان عنها يوم العاشر من الشهر الحالي صباح اليوم التالي الحادي عشر من إبريل 2022.

سعر البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022

شهد موقع البحث الشهير جوجل إقبالا شديدا حول معرفة الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية، حيث ينتظر الجميع موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة في العاشر من الشهر الحالي، غدا الأحد على أن العمل بهذه الأسعار بداية من يوم الاثنين القادم.

ساعات قليلة من الان اصبحت تفصلنا على طرح اجدد اسعار البنزين ومواد البترول والطاقة داخل جميع محطات الوقود والطاقة بالمملكة العربية السعودية، عليه نستعرض ونتابع على مدار وراس الساعة جميع التفاصيل المطروحة حول اسعار البنزين ومنتجات البترول داخل المملكة العربية السعودية قبل الاعلان الرسمي عن اجدد اسعار مواد البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية المقرر على ان يكون اليوم