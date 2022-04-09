تحديثات أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 المحدثة من ارامكو اليوم الاحد 10/4/2022 في جميع محطات الوقود

تحديثات أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022، تتغير أسعار البنزين في المملكة العربية بشكل شهري حيث يتحدد ذلك من قبل شركة أرامكو المختص بمجال الإنتاج البترولي في المملكة، حيث تطرح تلك الشركة في بداية كل شهر أسعار البنزين التي سوف يتم التعامل بها خلال ذلك الشهر بداية من اليوم الحادي عشر، وبناء على ذلك سوف نوضح فيما يلي أخر ما وصلنا إلينا من تغييرات في أسعار النفط في المملكة.

تحديثات أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022

تتأثر الأسواق العالمية بسعر النفط في المملكة حيث تعد السعودية من أكثر الدول المؤثر في هذا المجال، وخاصة بعد حدوث العديد من العديد من الأحداث على مستوى العالم، مما يجعل الأنظار تتجه لسعر الذي سوف يتم إعلانه من قبل أرامكو لهذا الشهر، وهي كما يتقدم:

جاءت أسعار لهذا الشهر لتسجل زيادة بسيطة عن الشهر الماضي حيث وصل سعر لتر البنزين تركيز 91 إلى 99 ريال بزيادة 0.9 ريال عن الشهر الماضي.

كما وصل سعر اللتر من البنزين تركيز 95 إلى 13 ريال بزيادة تصل إلى 0.9 ريال كذلك عن الشهر السابق.

كذلك يصل سعر اللتر من الديزل إلى 52 ريال.

بينما يصل سعر الغاز المسال إلى 75 والكيروسين إلى 0.70 ريال.

أسباب رفع سعر المشتقات البترولية بالمملكة أو تخفضها

توجد عدد من العوامل التي تؤثر على أسعار المنتجات البترولية، وعلى وجه الخصوص البنزين في المملكة، حيث يعد سعر البنزين مؤثر كبير على أسعار العديد من الأمور الاقتصادي في العالم كله، ومن تلك العوامل التي تؤثر على سعر البنزين ما يلي: