نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن الدفعة 53 بعد الحصول على شهادة القمة العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليلة استعلام حساب المواطن الدفعة 53 من دفعات الدعم التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين بعد قليل، لأحد أكبر برامج الدعم الحكومي للمواطنين، عقب القيام بإجراءات وإصلاحات اقتصادية منذ عام 2017، ليصل الدعم المقدم لتحفيف تلك الآثار غلى الدفعة رقم 53 والتي ستوافق شهر أبريل من عام 2022، مع استمرار وقف التسجيل في حساب المواطن لمراجعة السياسات واتخذا إجراءات جديدة في الفترة القادمة، وها قد مر قرابة الثلاث أعوام ونصف على انطلاق البرنامج.

موعد إيداع حساب المواطن والصرف

أعلن موقع برنامج حساب المواطن الرسمي عن إيداع الدفعة رقم 53 في الموعد الرسمي الشهري، والمقرر له اليوم العاشر من شهر أبريل 2022، وعقب انتصاف ليل الخميس، يمكن للمستفيدين من أرباب الأسر والأفراد المستقلين الاستعلام عن إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية، وتستمر العملية طوال اليوم وحتى الانتهاء الإيداع بشكل رسمي لكل المستفيدين من اجتازوا فحص نتائج الأهلية التي صدرت نهاية شهر مايو الماضي.

شهادة القمة العالمية حساب المواطن

كان المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن قد أعلن عن حصول البرنامج على خامس شهادة منذ انطلاقه، وهي شهادة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التابع إلى الأمم المتحدة، ما يعكس مدى الأهمية للبرنامج.

رابط استعلام حساب المواطن

قبل ساعات قليلة من صرف بدل حساب المواطن باستطاعتكم الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، والإطلاع على أهليه أحقية الحصول على البدل، بعدها وبشكل تقريبي، يمكن استخدام حسابة حساب المواطن التقديرية، وحساب قيمة البدل المقرر إيداعه الليلية في الحساب المصرفي، لحين نزول الدعم والمقارنة، وكان ذلك عقب صدور نتائج الأهلية للدورة 53 ودعوة المستفيدين إلى التحقق من نتائج الأهلية والاستحقاق.

أكد البرنامج على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر في حالة حدوث أي تغيير على مصادر الدخل أو العنوان الخاص بالمستفيد، وفي حالة انتهاء عقد إيجار لمستفيد، يمكنه الدخول على البرنامج وحذف المستند المنتهي الصلاحية، ومن إدارة المرفقات يتم إضافة العقد الموحد ساري المفعول.

الدفعة 53

عقب الساعة الثانية عشر من منتصف الليل ومع بداية أولي ساعات يوم الأحد الموافق 10 أبريل، زف حساب المواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر بدء الإيداع لدفعات الدعم المخصصة لكل مستحق على حسب نتائج الأهلية التي صدرت نهاية شهر مارس 2022، ويستمر الإيداع في البنوك والمصارف على أرقام الحسابات البنكية حتى نهاية اليوم الأحد، حيث يمك الاستعلام عن إيداع حساب المواطن عبر الحسابات البنكية، وبحث نتيجة الاستحقاق ومقارنتها مع المبلغ الذي تم صرفة للمستفيد بالفعل لتقديم الاعتراض في موعد فتح الخدمة.