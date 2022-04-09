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أرخص مستشفى ولادة بالرياض 2022، دائمًا ما تبحث عنه الزوجة فور قربها من موعد ولادتها، هي أرخص مستشفى ولادة في مدينة الرياض ولكن شرطًا أن تكون ذات رعاية متميزة، وذلك لتطمئن المرأة لوجود أطباء متمكنين ومتخصصين لكي تكون مطمئنة أثناء الولادة على نفسها وعلى طفلها.
لذلك سنعرض عليكم في هذا الموضوع أرخص المستشفيات التي توجد بمدينة الرياض، وما هي المعايير التي يجب على أساسها اختيار المستشفى الأفضل.
أرخص مستشفى ولادة بالرياض
- تعتبر مستشفى المملكة من أكبر وأهم المستشفيات الموجودة في المملكة العربية السعودية.
- فهذه المستشفى مجهزة على أعلى مستوى وفقا للمعايير الطبية لأي مستشفى، إلى جانب أنها تهد من أهم إنجازات الوليد بن طلال آل سعود.
- وإذا كنت ستقوم باختيار هذه المستشفى فهي توجد على الطريق المعروف بطريق الثمامة.
- بالربيع من مدينة الرياض 11564 بالمملكة العربية السعودية.
- أما يوم العطلة بهذه المستشفى هو يوم الجمعة، لتعود من بداية يوم السبت مبكرا، وهي تعمل على مدار يوم كامل، حتى يوم الخميس.
- ورقم الهاتف المخصص لهذه المستشفى هو 0966920000751.
- كذلك مستشفى الإيمان بالرياض فهي لا تقل أهمية عن مستشفى المملكة، فهي من أكبر وأهم المستشفيات المتخصصة للولادة.
- وعن طاقم العمل في هذه المستشفى فهو طاقم عمل ممتاز، ويعمل كل أفراده كيد واحدة، أما عن خدمة المريض.
- فهي التي تكون هدفهم الأول.
- معلومات المريض في هذه المستشفى تكون في غاية السرية التامة، ولا يسمح لأحد بمعرفته سوى الطبيب.
تابع أرخص مستشفى ولادة بالرياض
- تقع مستشفى الإيمان بشارع إسلام أباد، بمنطقة المنصورة بالرياض 12684.
- وتعمل هذه المستشفى على مدار 24 ساعة ورقم هاتفها هو 0966114471900
- كذلك مستشفى الحمادي هي مستشفى مجهزة بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، ويوجد بها طاقم تمريض على أعلى مستوى، ولديه كفاءة عالية.
- بالإضافة إلى أن المستشفى لديها عيادات خارجية وتقدم بها خدمات عالية المستوى.
- مستشفى الحمادي لديها جميع التخصصات التي يمكن أن تحتاج إليها.
- وتحتوي على مختبرات متخصصة للأشعة ومعامل تحاليل طبية، وكل شيء يحتاجه المريض.
- أيضا توجد مستشفى الحمادي في شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز بمنطقة النزهة والتي توجد بالرياض 12474.
- هذه المستشفى تعمل على مدار 24 ساعة دون إنقطاع، ورقم الهاتف الخاص بها هو 0966114837777.
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