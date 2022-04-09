نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استعلام عن حساب المواطن الدفعة 53 للدعم وإيداع المستحقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، والذي بدأ الآن للمستفيدين من صرف الدفعة 53 التي بدء إيداعها قبل قليل في الحساب الخاص بكل مستفيد فرد أو رب أسرة، وتستمر عملية نزول الدفعات في الحسابات البنكية من مساء اليوم وحتى الساعة الثانية عشر مساء الأحد 10 أبريل 2022، وحتى الآن لم يتم فتح التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد، وهذا الأمر مرتبط بسياسة البرنامج كما قال المسئولين، والتي تراجع الحالة بشكل دوري، وحيث يتم اتخاذ قرار جديد بفتح التسجيل، ستعلن الحسابات الرسمية عن هذا.

دخول حساب المواطن

انتهاء فترة التسجيل وصعوبة الدخول على حساب المستخدم في برنامج حساب المواطن، من الأمور التي لها أساب ترتبط بتحديث البيانات وعدم الاعتراض خلال الفترة القانونية على إجراء اتُخذ ضد مستفيد، وفي هذه الحالة عليك كمستفيد سابق الاتصال ببرنامج حساب المواطن، ووضع التساؤل على حسابات خدمة العملاء، لمعرفة ما سبب عدم قدرتك على الدخول في موقع حساب المواطن.

استعلام عن حساب المواطن 2022

طريقة استعلام عن حساب المواطن تبدأ من صدور نتائج الأهلية التي اعلن عنها البرنامج على موقعه وحسابته بداية شهر أبريل 2022 الذي يحمل رقم الدفعة 53، ويكون من تأكد من أهليته سواء كان فرد أو رب أسرة، مستحق للصرف حتى تأتي نتيجة الاستحقاق لتحدد قيمة البدل الذي سيقوم البرنامج بوضعه في الحساب البنكي، ويجب على كل مسجل في حساب المواطن الدخول على حسابه والتأكد من أنه مؤهل للحصول على الدعم، وقد صدر خبر على حساب المواطن بموقع توتير أن صرف الدعم للدفعة 53 سيكون من الليلة.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/pq2qvgwjBY — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/pq2qvgwjBY — حساب المواطن (@citizenaccount) February 9, 2022

من يجد أي مشكلة في استحقاقه يستطيع استخدام طرق التواصل مع الدعم الفني، أو الانتظار لحين فتح تقديم شكوى الاعتراض بعد 5 أيام من تاريخ يوم بدء إيداع الدعم المخصص للمستحق.

موقع حساب المواطن الرسمي

إليكم رابط تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي واستخدام الخدمات الإلكترونية التي يقوم البرنامج بتخصصيها للمستحقين، مثل خدمات الدعم الفني، والحسابة التقديرية وتقديم شكوى الاعتراض.

الدفعة 53 حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر أبريل 2022، والتي تستمر من الثانية عشر صباح اليوم وحتى الساعة 23:59 مساءً، وتتولي نزول الدفعات في الحسابات البنكية لكل مستفيد أن كان فرد مستقل أو رب أسرة، وقد تم الإيداع لدفعة رقم 53 في موعدها دون تقديم أو تأخير بعد موافقة اليوم العاشر ليوم عمل عادي، وتتزامن هذه الدفعة مع حلول شهر رمضان المبارك، وما له من عادات خاصة، وبالتالي يوفر الدعم المقدم للأسر فرصة للتوسعة واستكمال احتياجاتهم المعيشية وسداد الفواتير وغيرها من احتياجات الأسر.

طريقة الاستعلام عن إيداع الدعم في برنامج حساب المواطن:

الدخول على موقع حساب المواطن

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور

الدخول على الخدمات الإلكترونية

استخدم الحاسبة التقديرية ان كنت مؤهل للحصول على الدعم

اعرف قيمة المبلغ المقدر لك وفق حالة الاستحقاق.

انتظر حتى يتم إيداع البرنامج للمبلغ الخاص بك ودفعتك في حسابك

قارن المبالغ المستحقة والمودعة بالفعل

قد شكوى إن كان هناك اختلاف.

كان برنامج حساب المواطن قد دعا المستفيدين إلى التحقق من نتائج الأهلية والتي صدرت منذ 27 أكتوبر الشهر الماضي، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني من حساب المستخدم، بكلمة المرور ورمز التحقق، ثم التحقق من مدى أهليته للحصول على الدعم، وسيكون من اليوم بإمكان الجميع من المستفيدين والمستفيدات، استخدام حسابة حساب المواطن للحصول على قيمة تقريبية للمبلغ المستحق، الذي سيتم وضعة في الحساب البنكي بتحويل إلكتروني، حتى تتمكن الأسر المستفيدة من الصرف في خلال ساعات قليلة قادمة، وسيصدر بيان بذلك بع قليل ثم بيان بحكم الدعم.

يستطيع كل مستفيد مكتمل طلبة الدخول على حسابه في موقع حساب المواطن الرسمي، وحساب قيمة الدعم المقدر له وفق طريقة عمل الحاسبة التقديرية، وذلك في حالة كان الحساب مؤهل للحصول على الدعم، والبيانات متطابقة مع متطلبات معايير حساب المواطن، وبخطوات بسيطة سيتعرف كل مستفيد على القيمية التقديرية التي سيتم إبداعها في الحساب البنكي، وفي حالة أكتمال الصرف توجع لحسابك واستفسر عن الرصيد، وإن كان البدل غير متطابق سيحق لك تقديم الاعتراض بعد مرور الخمس أيام التي تسبق تفعيل خدمة اعتراض حساب المواطن.