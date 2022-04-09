رابط التسجيل في متعاونات قياس بالخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التسجيل في متعاونات قياس هو احد الخدمات الخدمة التي يلجئ إليها كل الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث قام السلطات السعودية المتمثلة في وزارة التعليم والمركزي الوطني للقياس التابع للوزارة والذي أتاح للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل في المراقبة على الاختبارات من خلال التسجيل في الموقع إلكترونيا توفيرا للوقت والجهد، وتيسيرا على الراغبين في الانضمام، كما أتاح المركز القومي للقياس في المملكة عده خدمات يمكن إنجازها على المنصة الإلكترونية للمركز مثل التسجيل في قياس والاستعلام عن النتائج وغيرها من الخدمات الأخري التي سبق وتحدثنا عنها في مقالات سابقة، وفي السطور التالية سوف نوضح لكن طريقة التسجيل في متعاونات قياس كما سوف نرفق بطريقة التسجيل الرابط الخاص بالتسجيل في الخدمة.

التسجيل في متعاونات قياس

الدخول على رابط صفحة تسجيل معاون من موقع المركز الوطني للقياس.

إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل: رقم السجل المدني، البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني وتكراره.

كتابة البيانات الشخصية التي تشمل ما يلي: الاسم الأول. اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، النوع، الجنسية، تاريخ الميلاد الهجري.

قم بعد ذلك بإرفاق الصورة الشخصية بصيغة PNG أو JPG أو PDF.

كتابة عنوان السكن ومعلومات الاتصال التي تشمل: اسم المنطقة، اسم المحافظة، اسم المدينة / القرية، تفاصيل العنوان.

رقم الهاتف المحمول.

هاتف المنزل.

هاتف العمل.

ادخل معلومات المؤهلات والخبرات العلمية التي تشمل ما يلي: الوظيفة الحالية. جهة العمل، الدرجة العلمية، التخصص عدد سنوات الخبرة.

قم بإرفاق صورة آخر مؤهل أو تعريف عمل للمتقاعدين.

عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات انقر على زر “تسجيل”.

الشروط المطلوبة في التسجيل في متعاونات قياس

يشترط الحصول على الجنسية السعودية. لابد من الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي أو الإدارة. يشترط وجود خبرة سابقة في العمل.

المستندات المطلوبة في متعاونات قياس

يجب تقديم الصورة الشخصية على أن تكون واضحة وحديثة.

يشترط تقديم نسخة من بطاقة الحساب البنكي.

يجب تقديم شهادة تعريف معتمدة من جهة العمل.

الجدير بذكر أن مركز قياس خصص خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس للقدرات العامة في المملكة العربية السعودية للطلاب والمعلمين.