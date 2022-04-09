حساب المواطن.. هنا موعد إيداع دعم الدفعة 53 شهر رمضان 1443 شرح إضافة السجل التجاري للتابع

لحظات ويتم صرف الدفعة 53 من دعم حساب المواطن، أهم دفعات العام دفعة الشهر الكريم شهر رمضان، التي ينتظرها الملايين من المستحقين كي تساعدهم في توفير متطلبات الشهر الفضيل، بعد أن صدرت نتائج الأهلية للدفعة 53 وتم معرفة المستحقين للدعم، تترقب المواطنين نزول الدعم وإيداعها في الحسابات البنكية لهم، حتى يتسنى لهم صرفها من البنوك ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الدفعة 53 فتابعونا.

أعلن برنامج حساب المواطن أن التابع الذي يملك سجل تجاري، لا بد الإفصاح عنه من خلال الدخول عبر منصة الدعم للبرنامج، ورابط حساب المواطن ثم تحديد نوع الدعم وبعدها نشاط تجاري، ومصدر الدخل سجل تجاري، ومن ثم إضافة الدخل، وفي حالة عدم وجود عوائد مالية يتم إضافة 0 ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات، ليتم تحديث البيانات لتجنب وقف الدعم في حال عدم تحديث البيانات.

أستعلام حساب المواطن الدفعة 53 شهر رمضان

الدخول على رابط برنامج حساب المواطن ca.gov.sa .

. الضغط على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للبرنامج.

تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة للدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

استعلام نتائج الأهلية ليتم إيضاع النتائج مستحق أم لا وفي حالة عدم الاستحقاق سوف يبين السبب.

شروط الحصول على دعم البرنامج

أهم الشروط هي الجنسية السعودية والإقامة بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.

السن لا يقل عن 18 عام ويكون مقيم في مسكن مستقل منفصل وله نفقته الخاصة.

أن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة وليس له أي نشاط تجاري ولا يقيم في أي من دور الإيواء أو السجون.

تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

عداد تنازلي لموعد إيداع الدعم

طريقة تغير رقم الجوال في برنامج حساب المواطن

شرح برنامج حساب المواطن طريقة تغير الجوال في برنامج حساب المواطن بصورة مبسطة، وعن طريق إتباع ثلاث خطوات بسيطة فقط سنقدمها لكم كما يلي.

3 خطوات لتغيير رقم جوالك في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/wRVHZ6sNRG — حساب المواطن (@citizenaccount) 3 خطوات لتغيير رقم جوالك في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/wRVHZ6sNRG — حساب المواطن (@citizenaccount) February 28, 2022